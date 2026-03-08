Уиткоф натясно за помощта на Путинова Русия за Иран срещу САЩ, Тръмп го спаси (ВИДЕО)

"Настойчиво им го казах" - така Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток, отговори на въпрос на репортер на борда на Air Force One дали е говорил с руснаците и дали им е казал да престанат да споделят сателитни и разузнавателни данни с Иран, с чиято помощ иранците нанасят удари по американски обекти в Близкия изток. Припомняме, че Уиткоф се превърна в основно действащо лице в буксуващите вече над година мирни преговори между Русия и Украйна - ОЩЕ: Путин печели от Тръмп с приятел на президента на САЩ от руски произход

На уточняващ въпрос дали вярва, че руснаците помагат на Иран, Уиткоф отговори: "Надявам се, че не". Уиткоф обаче в този момент е спасен от американския президент Доналд Тръмп, който обяснява как дори и руснаците да предават данни, не помагало много на иранците, защото Иран така е удрян от американците, че не може да ги използва - ОЩЕ: Русия се намеси във войната в Иран: Първи данни (ВИДЕО)

US envoy Witkoff said he urged Russia not to share intelligence on US targets with Iran, but could not confirm compliance. "I hope not," Witkoff said when asked if Russia is doing so, adding that if Russia is sharing information, it is "not helping very much." #Iran pic.twitter.com/cvfHVekzky — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2026

На този фон, тази сутрин Русия уцели пътнически влак в Украйна, по линията Киев - Суми. За щастие жертви няма:

А Унгария все още не е върнала двата бронирани инкасо автомобила, превозващи 40 милиона долара, 35 милиона евро и 9 кг злато, конфискувани от украинската Ощадбанк. Ощадбанк изисква незабавно връщане - транспортът е бил осигурен от споразумение с Райфайзен Банк и е спазил митническите правила на ЕС, казва украинската банка.

Footage has emerged of the Hungarian detention of Oschadbank armored vehicles carrying cash and gold. Orban's propaganda machine at full force. #Ukraine pic.twitter.com/8JE7Gj70b5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026