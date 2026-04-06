В Стара Загора са бесни: Берое пуска две жалби срещу съдийството на мача с ЦСКА

Ръководството на Берое е бясно след двубоя срещу ЦСКА от 28-ия кръг на Първа лига. Както е известно, „червените“ победиха домакините с класическото 3:0, но успехът за тима на Христо Янев дойде изключително трудно. Заралии обаче са крайно недоволни от представянето на главния съдия на срещата Тодор Киров, както и на отговорника за системата за видеоповторения в този мач – Георги Кабаков. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“.

Не дадоха чиста дузпа за Берое в срещата

От Берое имат претенции, че съдийската бригада е подминала чиста дузпа за тима. В средата на първото полувреме, при резултат 1:0 за „червените“, Адриан Лапеня игра с ръка в наказателното поле на ЦСКА, но Тодор Киров прецени, че няма достатъчно предпоставки да посочи бялата точка. Отговорникът за ВАР Георги Кабаков също не сигнализира за нередност, въпреки че бе повече от ясно, че бранителят на „армейците“ е нарушил правилата.

Заралии претендират и за червен картон на Лапеня

Шефовете на Берое също така имат претенции, че в по-късен етап от мача, отново при 1:0 за ЦСКА, на Адриан Лапеня му е спестен червен картон. Затова и от старозагорския клуб са решени да подадат две жалби срещу съдийството в срещата. Едната ще е насочена към главния арбитър Тодор Киров, а втората към Георги Кабаков.

