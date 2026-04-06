Ботев Пловдив стартира кампания за изграждане на паметник на голяма легенда на клуба

Ботев Пловдив, Сдружение „ПФК Ботев“ и Клуба на привържениците на Ботев Пловдив обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния бивш нападател на отбора Георги Славков в град Стамболийски, съобщиха от футболния клуб.

„Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест“

„Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест. Той бе голмайсторът на Европа. Той e нашият Георги Славков – Бенкса! Георги Славков не просто вкарваше голове – той пишеше история. Сега е наш ред да напишем своята част, като увековечим образа му!“.

„Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към целта. През сезон 1980/1981, носейки „жълто-черния“ екип, той вкара 31 гола и заслужи най-престижното индивидуално отличие за един голмайстор – „Златната обувка“, превръщайки се в символ на футболния успех на Пловдив и България", написаха от Ботев Пловдив.

