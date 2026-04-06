Правителството на Гюров:

06 април 2026, 12:51 часа
Снимка: Елин Андреев / Actualno.com
Ботев Пловдив стартира кампания за изграждане на паметник на голяма легенда на клуба

Ботев Пловдив, Сдружение „ПФК Ботев“ и Клуба на привържениците на Ботев Пловдив обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния бивш нападател на отбора Георги Славков в град Стамболийски, съобщиха от футболния клуб.

„Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест“

Posted by Botev Plovdiv on Monday, April 6, 2026

„Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест. Той бе голмайсторът на Европа. Той e нашият Георги Славков – Бенкса! Георги Славков не просто вкарваше голове – той пишеше история. Сега е наш ред да напишем своята част, като увековечим образа му!“.

„Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към целта. През сезон 1980/1981, носейки „жълто-черния“ екип, той вкара 31 гола и заслужи най-престижното индивидуално отличие за един голмайстор – „Златната обувка“, превръщайки се в символ на футболния успех на Пловдив и България", написаха от Ботев Пловдив.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Ботев Пловдив Георги Славков
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес