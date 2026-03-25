Активираха помощта от 20 евро заради цените на горивата

25 март 2026, 12:30 часа 286 прочитания 0 коментара
Активираха помощта от 20 евро заради цените на горивата

Сряда (24 март) беше третият ден, в който цената на дизела на дребно е 1.60 евро. От днес мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица, в размер на 20 евро на месец е активна. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерски съвет. Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов от своя страна заяви, че структурите на Агенцията за социално подпомагане са готови да изпълнят решението на Министерски съвет.

"НАП вече публикува данните за цените и на дизела, и бензин 95 всеки ден на своя сайт, така че всички български граждани ще могат да видят цените на горивата на дребно от 1 март до днешна дата и така всеки ден занапред", обясни още финансовият министър.

Клисурски заяви и че НАП извършва проверки - над 800 бензиностанции са проверени за маржовете им. "Така сме сигурни, че цените на горивата са резултат от обективни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение", каза той.

Очаква се в скоро време служебното правителство да обяви и пакет от мерки в подкрепа на бизнеса. "Тази седмица премиерът и членове на правителството се срещат със секторни организации от браншовете, които са най-засегнати от повишените цени на енергоизточниците. Важното е мерките да са ефективни и таргетирани. Искаме да пресечем инфлацията в зародиша ѝ. Гледаме най-вече транспортния бранш", посочи Клисурски.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
