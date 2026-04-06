Корумпираните магистрати - вън! Как Албания направи това, за което България само мечтае

Брокери на влияние като Петьо Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса, отменена от Конституционния съд съдебна реформа, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, изпълняващ функциите "вечен" главен прокурор, данни за съвместно пътуване на висш прокурор с главния герой от "Осемте джуджета" и още редица примери, водещи до загуба на пълно обществено доверие - в България съдебната система сякаш генерира доста повече скандали, отколкото правосъдие. Често за пример в изкореняването на корупцията и зависимостите в съдебната власт се дава Румъния, но истински впечатляващ пример можем да открием и през една държава на запад от нас.

"Ветингът" в Албания: освобождаване на магистрати след обстойни проверки

Преди години Албания въведе закона за ветинг, чието официално наименование е Закон № 84/2016 „За преходната преоценка на съдиите и прокурорите в Република Албания“. Той позволява оценяването на пригодността на съдии и прокурори, както и тяхното освобождаване от длъжност, ако се открият нарушения. Това се случва след приключване на съответното преразглеждане от група назначени „комисари“. Законът беше разработен в сътрудничество между всички основни политически партии в албанския парламент и няколко международни участници след единодушно одобрените конституционни изменения, които позволиха неговото създаване. Той бе окончателно приет през август 2016 г. с гласовете на тогавашната управляваща коалиция и независимите депутати.

Законът за проверката беше един от най-важните компоненти на съдебните реформи отпреди десетилетие, които представляваха най-голямата реорганизация на системата в Албания от падането на комунизма. Независимата комисия за квалификация беше създадена, за да извършва проверки на моралния характер, професионалните постижения и имуществото на съдиите и прокурорите, като други органи отговаряха за наблюдението на процеса и разглеждането на жалбите.

"Ветингът", т.е. пълната проверка на магистрати в система, засегната от тежка и мащабна корупция, цели да установи:

корумпирани ли са

свързани ли са с престъпни групи

притежават ли необяснимо богатство те или свързани с тях лица

професионална експертиза

"Линията е следната: произход на имущество, проверяват се банкови сметки, имоти и бизнес връзки, свързани лица; връзки с престъпния свят и бизнес връзки, включително политически и икономически зависимости; професионална компетентност: качество на решенията и спазване на закона", обяснява адвокатът Любомир Владикин, който вярва, че подобна система "ще се внедри" и у нас.

Най-напред обстойно се оценява законността на придобитите активи и цялостната финансова прозрачност. Липсата на правдоподобно обяснение за произхода на активи представлява основание за отстраняване от длъжност. Изготвя се също анализ на уменията на магистрата в професионален план - неговите правни познания, проверка на издадени от него актове и решения, спазване на етичните стандарти. А накрая се прави преценка дали са налице нерегламентирани зависимости на магистрата, включително политически и криминални, които биха компрометирали неговата безпристрастност. Ако оценката за някой от тези елементи на ветингът е негативна, магистратът се освобождава от длъжност.

Проверките започват служебно срещу всички действащи прокурори и съдии, но и срещу вече заемали длъжността, които могат да бъдат преназначени в системата.

Тук е важно да се отбележи, че Независимата квалификационна комисия изпълнява първоначалната преоценка по всеки случай и взема решенията, докато друг орган - Специалната апелативна камара - разглежда обжалвания срещу тези решения. В целия процес на тази радикална реформа действа и Обществен комисар - в сътрудничество с международни наблюдатели. Този комисар и всеки магистрат, подложен на проверка, могат да оспорят решението на комисията пред апелативната камара - т.е. е налице и механизъм за защита на правата на съдиите и прокурорите.

Магистратите имат възможност да избегнат проверка, ако директно подадат оставка, но дори това не е гарантирано - в закона пише, че при обосновани съмнения за тежки нарушения оценяването си остава валидно и в тези случаи. Ако вече е започнала проверка и настъпи подаване на оставка, процедурата се прекратява, но на магистрата се налага забрана за заемане на ръководни или висши длъжности в съдебната система за срок от 15 години, обобщава закона Българският институт за правни инициативи.

След приключване на проверката Независимата комисия може да вземе решение относно потвърждаването на длъжността на оценения, или да наложи едно от двете дисциплинарни наказания. Става въпрос или за временно отстраняване с обучение в Школата за магистрати за срок от 1 година, или уволнение при непокриване на критериите за почтеност, професионализъм и имуществена отчетност.

От януари 2025 г. текущите оценки, които преди това се провеждаха от Независимата комисия, се извършват от SPAK - Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност. SPAK изпраща корумпирани политически фигури пред съда, а всички в съдебната система следва да изпълняват задълженията си с почтеност при разглеждането на дела за корупция, за да се сложи край на злоупотребата с власт и фаворитизма.

Бившият ръководител на SPAK Алтин Думани - прокурор с над 20-годишна кариера, отличен от Държавния департамент на САЩ с наградата „Шампион в борбата срещу корупцията“ за 2024 г., - заяви в края на 2024 г., че „безнаказаността днес е разклатена“. „Реформата в правосъдието беше трансформираща, като премина през един от най-всеобхватните процеси на оценка - с единствената цел да се предостави на албанските граждани професионална, справедлива, основана на почтеност и прозрачна съдебна система и - преди всичко - да се възстанови доверието им в новите правосъдни институции“, каза още Думани.

Резултатите: Висши съдии и бивш главен прокурор не издържаха на проверката, над 260 магистрати са освободени

През първия период на оценки в Албания около 800 съдии и прокурори бяха подложени на процес на проверка, като над 260 от тях впоследствие бяха освободени от длъжност. „От февруари 2018 г. до ноември 2024 г. бяха разгледани 805 дела, от които 373 решения бяха постановени за потвърждаване на длъжността, 268 решения – за освобождаване от длъжност, 105 – за прекъсване на производството, 8 – за прекратяване на производството, 49 – за приключване без постановяване на решение, 2 – за отстраняване от длъжност“, заяви в края на 2024 г. Роланд Илия, председателят на Независимата комисия по квалификация, цитиран от местната служба на Voice of America.

Към онзи момент комисията приключи дейността си след 7 години на уникален за страната процес на преоценка на магистратите. Илия каза, че той е бил необходим "за дълбоката реформа на съдебната система".

42-ма съдии и прокурори, които бяха освободени в резултат на проверката, бяха официално докладвани за наказателни нарушения - предимно за невярна декларация за имущество, което доведе в крайна сметка до образуване на 3 наказателни производства, по данни, цитирани от Albanian Times.

Сред съдиите и прокурорите, които бяха уволнени или принудени да напуснат постовете си в рамките на процеса на проверка, имаше и високопоставени фигури от Конституционния и Върховния съд като Шкелзен Селими, Фатос Луло, Алтина Хоксай, Фатмир Ходжа, Аряна Фулани, Александър Мускай и др.

Едно от най-значимите от символична гледна точка отстранявания в рамките на цялата реформа бе това на председателя на Конституционния съд Башким Деджа през 2019 г.

Процесът на "ветинг" стигна и до албанския главен прокурор от периода 2012-2017 г. Адриатик Лала. Той беше отстранен в рамките на по-широката реформа, а по-късно - разследван и осъден по отделен случай за корупция (извън самата проверка).

SPAK междувременно продължава дейността си по провеждане на разследвания срещу високопоставени политически фигури. Цялостната реформа в правосъдието в крайна сметка засегна, макар и вече извън "ветинга", двама президенти на Албания. Илир Мета (2015-2023 г.) беше задържан и обвинен в корупция, пране на пари, укриване на данъци и имущество от властите през 2025 г. Сали Бериша (1992-1997 г.) през декември 2023 г. беше лишен от депутатския си имунитет и поставен под домашен арест. Около година след това срещу него беше повдигнато официално обвинение в корупция. Бериша беше освободен по съдебно разпореждане, а правото му да пътува в чужбина беше възстановено от Конституционния съд. Сали Бериша беше и премиер на Албания от 2005 до 2013 г.

Министрите Фатмир Медиу и Арбен Ахметай също бяха погнати от SPAK.

Кметът на Тирана Ерион Велиай също е разследван, но няма повдигнато обвинение. Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност започна разследване на имуществото му и това на семейството му след обвинения в корупция във връзка с проекта за инсинератор в столицата. На 10 февруари 2025 г. SPAK арестува Велиай и го постави под предварително задържане заради обвинения в корупция и изпиране на пари. Кметът отрече да е извършил каквито и да било нарушения.

Генезисът: самите магистрати се оплакаха от корупция и политическа намеса

Европейският съюз изрази пълна подкрепа за реформата в правосъдието в Албания и нейните резултати като част от интеграцията на Тирана в ЕС.

Американските дипломати също изразиха пълната подкрепа на Съединените щати за новите институции в областта на правосъдието в Албания. От Вашингтон отчетоха, че то е в много по-добро състояние, отколкото през 2016 г., когато 25% от съдиите признаха, че в техните съдилища има корупция, а 57% споделиха, че има политическа намеса в работата им. Именно заради това беше необходимо преразглеждане на всички качества на съдиите и прокурорите, за да се възстанови доверието на обществото – задача, която не беше никак лесна и срещна голяма съпротива.

Процесът на преоценка беше подкрепен и от над 6600 жалби от граждани - ясен знак, че те са започнали да възвръщат доверието си в правосъдието.

