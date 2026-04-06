Северна Корея вдигна залога: Тества двигател за ракети, които не познават граници

Северна Корея е провела тест на двигател с твърдо гориво, а целта е разработването на междуконтинентални балистични ракети от въглеродни влакна - увеличаване на техния обсег и възможност за носене на по-тежки и по-голям брой бойни глави.

През март Пхенян извърши наземен тест на такъв двигател, за който анализатори смятат, че е предназначен за най-новото поколение междуконтинентални ракети. По думите им новият двигател вероятно има по-голяма тяга от предишния модел, тестван през 2024 г., който се смяташе за способен да достигне всяка точка на континенталната част на САЩ.

Досега Северна Корея е провеждала всички свои изпитания на ракети с голям обсег по т.нар. висока траектория, при която снарядите падат в морето край източното ѝ крайбрежие или източно от Япония. Така страната тества системите, без да ги изстрелва на реалното разстояние, за което са предназначени, пише Ройтерс.

Още: Лукашенко подари на Ким Чен Ун автомат и му каза, че с тези дисциплинирани корейци ще стигне далеч (ВИДЕО, СНИМКИ)

Севернокорейски медии разпространиха кадри от корпуса на ракетата, използвана при последния тест, който е изработен от въглеродни влакна - материал, съчетаващ лекота и здравина. Това позволява ракетата да носи няколко бойни глави, посочи южнокорейският депутат Пак Сун-уон.

Ким Чен Ун е присъствал на теста на 28 март и го е определил като сериозен напредък за стратегическите способности на страната.

САЩ греши - Северна Корея наблюдава. Поуките от грешките в Иран