Северна Корея вдигна залога: Тества двигател за ракети, които не познават граници

06 април 2026, 12:24 часа
Северна Корея е провела тест на двигател с твърдо гориво, а целта е разработването на междуконтинентални балистични ракети от въглеродни влакна - увеличаване на техния обсег и възможност за носене на по-тежки и по-голям брой бойни глави.

През март Пхенян извърши наземен тест на такъв двигател, за който анализатори смятат, че е предназначен за най-новото поколение междуконтинентални ракети. По думите им новият двигател вероятно има по-голяма тяга от предишния модел, тестван през 2024 г., който се смяташе за способен да достигне всяка точка на континенталната част на САЩ. 

Досега Северна Корея е провеждала всички свои изпитания на ракети с голям обсег по т.нар. висока траектория, при която снарядите падат в морето край източното ѝ крайбрежие или източно от Япония. Така страната тества системите, без да ги изстрелва на реалното разстояние, за което са предназначени, пише Ройтерс. 

Севернокорейски медии разпространиха кадри от корпуса на ракетата, използвана при последния тест, който е изработен от въглеродни влакна - материал, съчетаващ лекота и здравина. Това позволява ракетата да носи няколко бойни глави, посочи южнокорейският депутат Пак Сун-уон.

Ким Чен Ун е присъствал на теста на 28 март и го е определил като сериозен напредък за стратегическите способности на страната.

Елена Страхилова, Отговорен редактор
