Войната в Украйна:

Трети турски танкер мина Ормузкия проток

06 април 2026, 13:01 часа
Снимка: Getty images
Трети кораб, който е собственост на турска компания, е успял да премине Ормузкия проток и да напусне Персийския залив, съобщи турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу. Корабът е превозвал суров петрол от Ирак към Малайзия. "Вследствие на съвместната ни работа с Министерството на външните работи на Турция снощи успяхме да осигурим сигурното преминаване през Ормузкия проток и напускането на Персийския залив на кораба „Оушън тъндър“, който е собственост на турска компания и е бил натоварен със суров петрол от Ирак към Турция“, съобщи транспортният министър на Турция.

Абдулкадир Уралоглу уточни, че по този начин броят на корабите, които се намират около Ормузкия проток е намален до 12, а броят на корабите, които искат да излязат от протока до осем.

„Продължаваме да работим за безопасно преминаване на осемте кораба и 156 души персонал, който се намира на тях“, написа транспортният министър. Той увери, че Министерството на транспорта и Министерството на външните работи на Турция ще продължат да следят отблизо ситуацията с турските кораби и турските моряци.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Преминаващите кораби все още са малък процент от трафика през Ормузкия проток преди конфликта в Иран, който започна на 28 февруари след атаки на Израел и САЩ срещу Иран. Корабоплаването през протока, през който обичайно преминава една пета от търговията с петрол и втечнен природен газ, бе преустановено от иранските власти след началото на войната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
петрол Танкер Ормузки проток
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес