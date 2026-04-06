Сърбия отново в шок: След Нови Сад, автобус се вряза в автогарата в Ниш (ВИДЕО)

Автобус се вряза в автогарата в сръбския град Ниш - година след като недоволството от срутването на козирката на гарата в Нови Сад не е стихнало, предаде македонскате медия prv.mk, която се позовава на информация на сръбската "Блиц". „Просто чух силен трясък, а после излязох и видях хора да тичат! Бързо пристигна линейка с ротация. Надявам се всички да са добре, беше страшно“, каза един от работещите в магазин близо до мястото, където автобус се блъсна в автогара в Ниш тази сутрин, описвайки драматичните моменти.

Един човек е пострадал

От полицията в Ниш потвърдиха пред сръбската медия "Блиц", че един човек е пострадал, след като автобус по линията за Нишка баня се е блъснал в гарата в 7:40 ч. сутринта.

Пострадалият е откаран в болница с линейка, като степента на нараняванията все още не е известна.

Паника сред хората

Според свидетели, след като автобусът се блъснал в гарата, хората започнали да тичат навсякъде.

„Имаше много хора в автобуса и на гарата. Беше страшно, чудо е, че нямаше повече ранени. Излязох от магазина и видях шофьора, по-възрастен мъж, той беше видимо разстроен“, казва друг работник.

Полицията е маркирала мястото на инцидента с лента и води разследване.