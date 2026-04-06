Спорт:

Нова надежда: Първа сърдечна трансплантация за годината

06 април 2026, 12:16 часа 276 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Първата за годината сърдечна трансплантация след реализирана донорска ситуация в ИСУЛ е извършена от екипа на УМБАЛ "Св. Екатерина". Донорът е 43-годишна жена, съобщиха от лечебното заведение. Реципиентът е 34-годишна жена с диагноза дилатативна кардиомиопатия.

Операцията, извършена от проф. Димитър Петков и неговия екип от кардиохирурзи е продължила близо 6 часа и е преминала успешно.

Пациентката е под 24-часово следоперативно наблюдение, като към момента състоянието ѝ е стабилно.

От УМБАЛ "Св. Екатерина" изразява своята признателност към близките на донора за взетото благородно решение, дало шанс за живот.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
сърдечна трансплантация
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес