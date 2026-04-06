Нова надежда: Първа сърдечна трансплантация за годината

Първата за годината сърдечна трансплантация след реализирана донорска ситуация в ИСУЛ е извършена от екипа на УМБАЛ "Св. Екатерина". Донорът е 43-годишна жена, съобщиха от лечебното заведение. Реципиентът е 34-годишна жена с диагноза дилатативна кардиомиопатия.

Операцията, извършена от проф. Димитър Петков и неговия екип от кардиохирурзи е продължила близо 6 часа и е преминала успешно.

Пациентката е под 24-часово следоперативно наблюдение, като към момента състоянието ѝ е стабилно.

От УМБАЛ "Св. Екатерина" изразява своята признателност към близките на донора за взетото благородно решение, дало шанс за живот.