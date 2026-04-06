Петима са ранени при инцидент с производство на ракети за Великден

Петима души са получили сериозни изгаряния в неделя късно вечерта при изработване на домашно приготвени ракети за традиционно великденско честване на източнобеломорския остров Хиос, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Според държавната телевизия ERT, ранените са били откарани в болница „Скилицейо“ на острова. Един човек е бил изписан по-късно, докато трима мъже и една жена остават в болница.

Първоначалните доклади сочат, че групата е изработвала ракети за ежегодната традиция „ракетна война“ в село Вронтадос, дългогодишен православен великденски обичай, който привлича големи тълпи и включва съперничещи си енории, изстрелващи хиляди самоделни ракети по камбанариите си в символично състезание, датиращо от поколения насам.

Точните обстоятелства, при които са се запалили запалимите материали, остават неясни, пише още гръцкото издание.

Гърция затегна мерките срещу фойерверките

Употребата на фойерверки в Гърция е строго регулирана, като използването на пиротехника, причиняваща пожари, се наказва строго, включително с арести.

Припомняме, че миналата година през април полицията конфискува над 130 000 незаконни пиратки, фойерверки и сигнални ракети в опит да ограничи щетите от това, което се превърна във великденски обичай в Гърция - да се пускат хиляди фойерверки, когато църковните камбани бият за Възкресение Христово в нощта на Велика събота.