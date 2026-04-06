Емилия Русинова излезе с първо изявление за връзките с Пепи Еврото

През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране. Това се казва в официално изявление на изпълняващата функциите на градски прокурор на София Емилия Русинова, разпространено до медиите по повод информациите за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото.

На 3 април служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов съобщи, че ведомството подготвя предложение до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за дисциплинарно производство срещу Русинова. Той потвърди, че с Русинова и Петров е пътувал и Кристиян Христов от аферата с асансьорната фирма "Изамет" - един от случаите на рекет и паралелно правосъдие, разказан в епизод от поредицата разследвания "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд.

"Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент", категорична е Русинова.

И.ф. градски прокурор на София допълва, че всеки, който разполага с данни за нарушение, трябва да ги предостави по съответния законов ред.

"Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск", пише още тя.

Емилия Русинова категорично отхвърля като неверни твърденията, че е "предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица".

"По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите. Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления", пише още Русинова.