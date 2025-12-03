Как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева: Говорят икономисти

След окончателното оттегляне на Бюджет 2026, на практика е сигурно, че България ще изпадне в парадоксалната ситуация да посрещне еврото на 1 януари с бюджет в лева. Все още няма яснота по детайлите, но и при най-оптимистичния сценарий за бързо преработване на бюджета, новата план-сметка ще е готова в края на януари. Actualno.com се допита до водещи икономисти с въпрос дали това може да се превърне в проблем за държавата.

Има ли проблем бюджетът да е в лева?

"Няма никакъв проблем бюджетът при влизането в еврозоната да е в лева", коментира икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика. По думите му фиксираният от 1997-а година валутен курс е гаранция, че няма пречка да посрещнем 1 януари със стария бюджет. Според Станчев самият факт на закъснението няма да нанесе щети по имиджа на страната, но друг е въпросът каква политика и с какво правителство България ще влезе в еврозоната.

"Посрещането на еврото с бюджет в лева е по-скоро технически въпрос, просто е необходимо да се извърши превалутиране", посочи членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов. "Както магазини и заведения са с двойни цени - в лева и в евро, така ще е и с бюджета в началото на следващата година", обясни той и допълни, че проблем може да дойде само от евентуална грешка на някой чиновник.

По думите му процесът по приемане на еврото вече е необратим, затова и не би следвало да има притеснения за имиджа на България заради закъснението. "Но не е изключено някои политици да се опитат да търгуват със страховете на хората и да се възползват от ситуацията, което вече може да ни навреди", подчерта Дацов.

"Няма никакво значение дали бюджетът на 1 януари ще бъде в лева или в евро", категоричен е и Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии и университетски преподавател. По думите му обаче, много внимателно трябва да се обмисли т. нар. удължителен закон за бюджета, да да не възникнат проблеми при някой технически детайли на превалутирането след 1 януари догодина.

България поема дълг със скорост 5000 евро в секунда

"Рано е да се каже дали оттеглянето на бюджета е за добро, защото не е достатъчно само механично да се премахне увеличението на някои данъци и осигуровки", посочи Красен Станчев. Той допълни, че е необходима много сериозна реформа в данъчно-осигурителната система.

Според него огромен проблем е и силното задлъжняване на страната. Според изчисленията на Станчев България в момента поема дълг със скорост 5000 евро на секунда, 365 денонощия в годината.

Любомир Дацов също е на мнение, че все още не може да се каже дали е добро или не оттеглянето на бюджета, тъй като това зависи от резултата от преработването му. Той също така изрази притеснения, че няма ясна посока, в която се върви."Ако се раздува още повече бюджетния сектор и се гледа кой кмет какъв безмислен проект да вземе, а не се коментират важни неща като нуждата от изцяло нов модел на пенсионната система, дебатите по бюджета няма да доведат до нищо положително", категоричен е Дацов.

Той отбеляза, че има и чисто политически проблем с новия бюджет. "В управлението са две десни и две леви партии. В основната опозиционна ПП-ДБ също на практика са една дясна и една лява. Това всъщност блокира вземането на ясна посока и философия на бюджета", отбеляза Дацов. А по думите му той е повече функция на политики, отколкото чисто финансови сметки.