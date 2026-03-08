Торнада взеха най-малко 8 жертви в Мичиган, десетки са ранени (ВИДЕО)

Торнада и мощни бури взеха най-малко осем жертви и раниха десетки в южната част на американския щата Мичиган. Стихиите разрушиха множество домове и оставиха стотици хиляди хора без електричество, съобщиха местните власти.

На видеа в социалните мрежи от градовете Трий Ривърс и Юниън Сити се виждат огромни вихрушки, които откъсват покриви и носят огромни отломки във въздуха. Кадри на местни медии показват разрушени сгради и смачкани автомобили, както и съборени електрически стълбове, изкоренени дървета и изтръгнати от земята пътни знаци.

Три смъртни случая и около дузина ранени са регистрирани в окръг Бранч, където се намира Юниън Сити, съобщиха от шерифската служба на окръга. Един човек е загинал и няколко са пострадали в окръг Кас, предава БТА.

Прекъсването на електрозахранването е засегнало стотици хиляди хора, съобщиха местните валсти. „Имаме множество паднали електрически стълбове, повредени трансформатори и скъсани дълги участъци от електропроводи. Северната част на Юниън Лейк е сред най-тежко засегнатите райони, като само там са прекъснати около две мили електропроводи“, се посочва в публикация на официалната страница на управата на Юниън Сити във Facebook. Властите заявиха, че възстановяването на тока може да отнеме няколко дни.

Губернаторът на Мичиган Гретчен Уитмър заяви, че е активирала Държавния център за извънредни операции, който следи развитието на ситуацията.

