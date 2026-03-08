Земетресение разтърси района на Арта в Гърция

Земетресение с магнитуд 5.3 е регистрирано рано в неделя сутрин в района на град Арта, Гърция. Това съобщиха от Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

По данни на института трусът е станал в 05:32 ч. българско време. Епицентърът се намира на около 300 км от Петрич, на 340 км от Благоевград и на около 420 км от София.

Трусът е бил на дълбочина около 5 км и е локализиран близо до Йоанина - на 21 км запад-югозападно от града и на около 155 км западно от Лариса, където малко по-късно е отчетено друго земетресение с магнитуд 4.8.

