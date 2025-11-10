Каримански: Бъркат в джоба на българите, за да платят чуждите заплати

Бъркат в джоба на българите, за да намерят пари, които покриват всички вдигнати заплати, които не са изкарани. Това заяви Любомир Каримански, който е един от критиците на бюджета и на дълговете, в ефира на Нова телевизия. По думите му дългът, който имаме и който вече е над 10 млрд. евро, имаме и държавно гарантиран дълг от 4.6 млрд. евро. "Критиката ми през последните няколко години е, че държавата взима 100% от дивидента на дружествата и те са принудени да теглят кредити за проучвания и инвестиции", каза той.

"Ние сме страна на Балканите. Трябва да разберем, че доверието на пазарите към нас няма да се повиши, ако продължава да нараства темпа на увеличаване на дълга", смята той.

Каримански заяви и че това не е свързано само с критериите, а и с доверието в правосъдието, рискове, геополитическа заплаха, икономически рискове. "Всичко това влияе", добави той.

Притеснението му е за какво се използва този нов дълг. Според него той не се използва за инвестиции или за изграждане на среда за инвестиции, за да могат да дойдат чужди бизнеси у нас, а той просто се използва за "всички онези издръжки, които се раздават".