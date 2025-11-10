Провал със събирането на ДДС: Числата ясно го показват

ДДС, което държавата събира, е далеч от това, което очакваше да събере - и в това няма нищо изненадващо, превид купищата критики за нереалистични прогнози за събиране на приходи за държавния бюджет за 2025 година, които тръгнаха още с подадения проект и впоследствие приет проект през пролетта на тази година.

Каква е картината - финансовото министерство очаква до края на годината да събере ДДС от 11,056 млрд. евро (21,623 млрд. лева). Само че планът беше 12,697 млрд. евро - което значи 13% разминаване с очакванията в посока надолу или 1,6 млрд. евро дефицит.

Къде се пропуква събирането на ДДС спрямо заложеното от правителството - не идват достатъчно приходи от внос. За първите 9 месеца на годината са събрани 4,794 млрд. лв., което е дори със 74 млн. лв. под нивото от миналата година. МФ не посочва на какво се дължи този спад на приходите от ДДС от внос за деветмесечието, но в предишни отчети месеци съобщаваше, че има намаление в категорията "Горива и смазочни масла", посочва в. "Сега".

Още: Каримански: Приходите не отговарят на заявеното в средносрочната бюджетна прогноза на правителството

Постъпленията от ДДС от сделки в страната и вътреобщностни доставки към края на септември са в размер на 10,594 млрд. лв., което е с близо 2 млрд. лв. повече или 23% от миналата година, но далеч от заложения 33% ръст.

Под планираното ще бъдат и приходите от акцизи тази година. Финансовото министерство очаква постъпления от 3,896 млрд. евро при разчетени в бюджета 3,933 млрд. Не е ясно от кои точно акцизни стоки ще дойде това неизпълнение в края на годината, но данните за бюджета към септември показват, че при алкохолните напитки събраните акцизи са по-ниски от миналогодишните - за първите девет месеца в хазната са влезли 252 млн. лв., докато миналата година са били 261 млн. лв.

Още: 7 месеца за бюджета минаха: Данъци влизат, разходите са повече - сега накъде?