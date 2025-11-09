"Като хвърляте пари, натискът е върху цените. А България има обеца на ухото от 90-е": И Кристалина Георгиева удари бюджета

"България си изработи влизането в еврозоната - нисък дефицит, нисък външен дълг и финансова и фискална дисциплина година след година. Светът се люшка, ветровете са силни, а фискалната дисциплина е защита срещу шоковете, които неизбежно ще дойдат. Като гледам България има две неща - хубавото е, че успяхме да вдигнем привлекателността и вече се гледа като на страна, която се справя добре; това, което ме притеснява, е, че когато постигнем нещо веднага се отпускаме. Притеснява ме опасността да харчим повече, отколкото сме произвели".

Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в интервю пред bTV в седмицата на конференцията на най-високо ниво по повод влизането на България в еврозоната.

По думите й ако това се случи, "ние тоя филм сме го гледали - риск от инфлация. Като хвърляте пари, а нямате достатъчна произведеност за тези пари, натискът е върху цените. България има обеца на ухото от 90-е години, дано запазим отговорното отношение към публичните финанси", предупреди тя.

Политическата карта в страната е сложна и трябва да се търсят компромиси, отчете тя. "Поддържаме икономика, в която има много светли неща - високите технологии, бизнес, който работи и извън България, умни сме българите. Но трябва да се мисли как ще изглежда страната след 10 години - дали такава, в която населението продължава да се свива и хората с единия крак са навън, или страна, която привлича талант отвън", коментира още Кристалина Георгиева.

Тя уточни, че МВФ е препоръчал на България не да не се вдигат заплати, а това да следва увеличаването на производителността на труда - препоръка, която подчерта отново и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.

"Единният пазар стигна донякъде и спря"

"Старият свят го няма, а Европа зацикли", предупреждава още българката. "Светът, с който бяхме свикнали, вече го няма, ние сме в ново пространство. Промените са много бързи - геополитически, технологични, демографски, климатични. Това изисква много по-бърза адаптация, която се оказа нелека работа. Като проект Европа е най-оригиналният проект на ХХ век, но започна да "циклира" на едно място, въпросът е защо. Защото не си довършихме работата, е моят отговор. Единният пазар, който е силата на Европа, стигна донякъде и спря. Сега една компания, която иска да работи в няколко страни, се регистрира по различни режими в тях. Второ, трябва да се създаде банковият съюз, и трето - да се довърши прословутият капиталов. Искаме спестяванията на нашите хора да работят за нас", обясни Георгиева.

При свободното движение на хора пък искаме те да се движат заедно с квалификацията си, а не да трябва да си регистрират квалификацията във всяка отделна стана. И четвърто - да се обедини енергийната система. не може Европа да е конкурентноспособна с такава структура на енергетиката, каквато имаме днес.

Регулиране и етика на изкуствения интелект е другото предизвикателство пред света, посочи тя. Трябва да измислим общи правила и стандарти, ако искаме той да работи за нас.

"Средно в света 40% от работните места ще бъдат засегнати в следващите няколко години, като в развитите страни това цунами по пазара на труда ще стигне 60%", обяви тя. Една част ще станат по-производитени, други ще променят характера на работата, а трета част от работните места просто ще изчезнат. Но БВП по света ще се увеличи с между 0,1 и 0,8%, ако усвоим изкуствения интелект", посочи Кристалина Георгиева.

