Кристалина Георгиева: Бъдещето на финансите е дигитално

15 октомври 2025, 01:10 часа 312 прочитания 0 коментара
Бъдещето на глобалните финанси неизбежно ще бъде дигитално, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на годишните срещи на МВФ и Световната банка, които продължават във Вашингтон. Финансовата система винаги е била сред първите, които възприемат технологични иновации – от телеграфа и интернет до блокчейните днес, отбеляза Георгиева.

"Виждаме бързо разрастване на дигиталните активи. Криптовалутите вече представляват около 7 процента от активите в САЩ, достигайки пазарна стойност от 4 трилиона долара", подчерта тя бързото развитие на дигиталните активи, припомняйки, че през 2010 г. един биткойн е струвал едва 1 цент, а днес е водещ в криптосектора.

Управляващият директор на МВФ обърна особено внимание на бързия растеж на стейбълкойните – обезпечени дигитални активи, чийто пазар към момента възлиза на около 300 милиарда долара. "Скоростта на разрастване на стейбълкойните надминава тази на традиционните криптоактиви в началните им години", посочи тя, цитирана от БТА. 

Същевременно се наблюдава засилено внимание към регулирането на стейбълкойните и на дигиталните финанси като цяло, макар и все още в начален етап. Различните регулаторни режими все още не са хармонизирани, така че има реален риск от фрагментация. Това е и най-големият риск наред с възможното объркване сред потребителите, според ръководителя на МВФ. "Необходима е координирана международна регулаторна рамка, която да осигури стабилността, сигурността и ползите за потребителите – домакинства, бизнес и институции", подчерта Георгиева.

Основното текущо приложение на стейбълкойните, което ще ги направи наистина интересни, е възможността за трансгранично прехвърляне на пари, заяви президентът на Световната банка Аджай Банга. "За мен финансовото включване е най-важно – то не се свежда само до това да получаваш по-бързо, по-евтино и по-лесно парите от преводи или плащания между малки и средни предприятия. Това е важно, но още по-важно е какво можеш да направиш с тези знания и възможности", посочи той.

Според него за истинското финансово включване е необходимо наличието на възможност за достъп до банковата система, което да позволи изграждането на кредитна и застрахователна история. "Стейбълкойните могат да бъдат ключовият инструмент, който значително ще подобри този процес и ще направи финансовото включване по-достъпно и ефективно", заключи Банга.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
