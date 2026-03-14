Два руски военни кораба са извън строя след операция на ГУР (СНИМКИ)

Не един, а два руски кораба - при това военни, са успешно ударени от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). Това съобщи ГУР в официалния си канал в Телеграм. Изваден от строя е руският жп ферибот "Славянин", използван за превоз на руска военна техника, а повреден е корабът "Авангард".

Корабите са част от т.нар. Керченска фериботна линия и играеха ключови роли в морската военна логистика на агресора — това включва, по-специално, транспортирането на оръжия, военна техника и боеприпаси, уточняват от ГУР.

И от ГУР, и от украинския генщаб потвърждават успех при друга украинска операция - въздушната атака от тази нощ срещу руското пристанище Кавказ. Там е поразена пристанищна инфраструктра, а Афипската рафинерия също е ударена, казват украинците - потвърждение с видеокадри излезе преди няколко часа. "Годишният обем на преработката на Афипската рафинерия е 6,25 млн. тона, което е 2,1% от общия обем на петролна преработка на Руската федерация", уточняват от украинския генщаб - ОЩЕ: Русия засипа с дронове и ракети Киев и Украйна. Украинците подпалиха кораб и рафинерия, атакуваха химически завод (ВИДЕО)

A missile attack is reported in Novorossyisk, Russia. Fire Point CEO Denys Shtilerman, hinted that a Russian tanker might have been hit. #Russia pic.twitter.com/KbWmzWm3Zo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 14, 2026