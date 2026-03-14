Корабът призрак: Руският танкер, напуснат от екипажа си, се носи без контрол към Малта

14 март 2026, 14:30 часа
Руският танкер "Арктик Метагаз", който бе атакуван преди седмица от дронове край бреговете на Либия, се е превърнал в истински кораб призрак. Танкерът, който е част от руския сенчест флот, е превозвал незаконно около 900 тона дизелово гориво и 60 000 тона втечнен газ и в момента се носи без контрол по течението в Средиземно море, след като екипажът му бе евакуиран.

Танкерът в момента е в Сицилианския проток и течението го насочва към Малта, пише италианската медия Il Fatto Quotidiano. Корабът е претърпял щети след пожара, предизвикан от атаката, и се е наклонил на приблизително 30 градуса.

По-рано в социалната мрежа Х турските сили публикуваха снимка на руския танкер, на която се вижда зейнала дупка от лявата страна на корпуса му.

Италианските власти са обезпокоени, че ако потъне, танкерът ще предизвика екологична катастрофа. Изпратен е италиански военен кораб, който следи движението му.

Властите в Малта също наблюдават обезпокоени развоя на ситуацията.

Атаката срещу танкера стана на 3 март, а Русия обвини Украйна, че го е атакувала с морски дронове. Руското министерство на транспорта съобщи, че на борда на кораба е имало 30 моряци, които са били транспортирани в болници.

Снимка: Х/Special Kherson Cat

Елена Страхилова Отговорен редактор
