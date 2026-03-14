Украинският хит, или как повече не трябва да има страх от дронове "Шахед"

Украинските системи за противодействие на дронове, доказали се на бойното поле, привличат вниманието на държавите от Персийския залив и други страни, изправени пред заплахата от атакуващите ирански безпилотни машини. След години на битка с евтини еднопосочни дронове като „Шахед“ Киев се превърна в един от водещите световни разработчици на технологии за противодействие на дронове, пише Forbes в свой материал по темата.

Украинският опит е нещо повече от просто оръжия

Голямата стойност на украинските системи се крие не само в самите дронове, но и в изградената мрежа за откриване, софтуера за управление, евтините прехващачи и бойния опит на операторите им. Тези технологии позволяват проследяване и ефективно неутрализиране на атаките с безпилотни летателни апарати.

На 10 март Kyiv Independent съобщи, че Саудитска Арабия преговаря за голяма сделка за оръжие с Украйна. Междувременно стана ясно, че украински военни специалисти са изпратени в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, за да обучават местните сили в отбрана срещу дронове.

Цена и ефективност

Украинските системи са по-евтини от западните им аналози. Например дрон за атака с голям обсег в Украйна струва приблизително 200 000 долара, докато западните системи могат да струват 5–10 милиона долара. По-евтините прехващачи позволяват ефективно отблъскване на атаките на рояци дронове без значителни финансови загуби.

Снимка: Getty Images

Според специализираното издание Defense Express дроновете прехващачи Sting демонстрират 60–90% ефективност срещу „Шахед“ - иранските машини, които Русия използва за постоянни нападения срещу Украйна. Над 70% от тези атаки са успешно неутрализирани над региона на Киев.

От война към износ

Украинската отбранителна промишленост се развива с рекордна скорост. Производственият капацитет се е увеличил почти 50 пъти и вече задоволява повече от половината от нуждите на украинските сили от оръжие. Секторът на безпилотните летателни апарати се движи към самодостатъчност, като частично се премахват китайските компоненти, а отделни украински фирми участват в търгове на Пентагона: Украинска компания, създала "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма.

Бойният опит и относително ниската цена правят украинските технологии привлекателни за чуждестранните купувачи, което превръща страната не само в получател на помощ, но и в новатор в областта на технологиите за противодействие на безпилотни летателни апарати, пише Forbes.

Снимка: Getty Images

САЩ и Близкият изток днес се молят на Украйна

Най-голямата петролна компания в света, Saudi Aramco от Саудитска Арабия, води преки преговори с украински производители за закупуване на противовъздушни дронове за защита на нефтените находища от атаки с дронове „Шахид“.

Междувременно Axios съобщи, че преди близо седем месеца украински официални лица са се опитали да продадат на САЩ своята изпитана в бой технология за сваляне на ирански атакуващи дронове, като дори са подготвили презентация, демонстрираща как тази технология би могла да защити американските войски и техните съюзници във война в Близкия изток. Администрацията на Тръмп обаче е отхвърлила украинското предложение.

