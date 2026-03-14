Украинският хит, или как повече не трябва да има страх от дронове "Шахед"

14 март 2026, 21:10 часа 290 прочитания 0 коментара
Украинските системи за противодействие на дронове, доказали се на бойното поле, привличат вниманието на държавите от Персийския залив и други страни, изправени пред заплахата от атакуващите ирански безпилотни машини. След години на битка с евтини еднопосочни дронове като „Шахед“ Киев се превърна в един от водещите световни разработчици на технологии за противодействие на дронове, пише Forbes в свой материал по темата.

Украинският опит е нещо повече от просто оръжия

Голямата стойност на украинските системи се крие не само в самите дронове, но и в изградената мрежа за откриване, софтуера за управление, евтините прехващачи и бойния опит на операторите им. Тези технологии позволяват проследяване и ефективно неутрализиране на атаките с безпилотни летателни апарати.

На 10 март Kyiv Independent съобщи, че Саудитска Арабия преговаря за голяма сделка за оръжие с Украйна. Междувременно стана ясно, че украински военни специалисти са изпратени в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия, за да обучават местните сили в отбрана срещу дронове.

Цена и ефективност

Украинските системи са по-евтини от западните им аналози. Например дрон за атака с голям обсег в Украйна струва приблизително 200 000 долара, докато западните системи могат да струват 5–10 милиона долара. По-евтините прехващачи позволяват ефективно отблъскване на атаките на рояци дронове без значителни финансови загуби.

Според специализираното издание Defense Express дроновете прехващачи Sting демонстрират 60–90% ефективност срещу „Шахед“ - иранските машини, които Русия използва за постоянни нападения срещу Украйна. Над 70% от тези атаки са успешно неутрализирани над региона на Киев.

От война към износ

Украинската отбранителна промишленост се развива с рекордна скорост. Производственият капацитет се е увеличил почти 50 пъти и вече задоволява повече от половината от нуждите на украинските сили от оръжие. Секторът на безпилотните летателни апарати се движи към самодостатъчност, като частично се премахват китайските компоненти, а отделни украински фирми участват в търгове на Пентагона: Украинска компания, създала "най-ефективния дрон за 2025", ще снабдява Пентагона по мащабна програма.

Бойният опит и относително ниската цена правят украинските технологии привлекателни за чуждестранните купувачи, което превръща страната не само в получател на помощ, но и в новатор в областта на технологиите за противодействие на безпилотни летателни апарати, пише Forbes.

САЩ и Близкият изток днес се молят на Украйна

Най-голямата петролна компания в света, Saudi Aramco от Саудитска Арабия, води преки преговори с украински производители за закупуване на противовъздушни дронове за защита на нефтените находища от атаки с дронове „Шахид“.

Междувременно Axios съобщи, че преди близо седем месеца украински официални лица са се опитали да продадат на САЩ своята изпитана в бой технология за сваляне на ирански атакуващи дронове, като дори са подготвили презентация, демонстрираща как тази технология би могла да защити американските войски и техните съюзници във война в Близкия изток. Администрацията на Тръмп обаче е отхвърлила украинското предложение.

Димитър Радев Отговорен редактор
