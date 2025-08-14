Курсът на еврото спрямо долара премина психологическа граница

Курсът на еврото спрямо долара премине психологическата граница 1,17 късно вчера и въпреки някои колебания остава над нея и тази сутрин. Европейската валута започна силно седмицата, но по-късно слезе под нивото от 1,16 към долара. През месец юли еврото достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута. През настоящата седмица еврото отново се устреми към тези стойности.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1701 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1711 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.