Войната в Украйна:

Към еврото: Какво трябва да знаят българите за 1 януари 2026 г.

22 ноември 2025, 22:20 часа 3475 прочитания 0 коментара
Към еврото: Какво трябва да знаят българите за 1 януари 2026 г.

България уверено продължава подготовката си за присъединяване към еврозоната, като целевата дата за въвеждане на еврото като официална валута остава 1 януари 2026 г. Преходът от лев към евро ще бъде организиран така, че да гарантира плавен процес за гражданите и бизнеса. Ето най-важното, което всеки българин трябва да знае за предстоящата промяна:

1. Фиксиран курс и гаранция за спестяванията

Курс: Тъй като левът е обвързан с еврото чрез Валутен борд, курсът, по който ще се обменя националната валута, е фиксиран и няма да се променя: 1 евро = 1.95583 лева.

Автоматична конверсия: Всички средства по банкови сметки (депозити, спестявания, разплащателни сметки), както и всички кредити, деноминирани в левове, ще бъдат автоматично и безплатно конвертирани в евро по фиксирания курс. Спестяванията на гражданите са гарантирани и няма риск от загуба на стойност.

2. Период на двойни цени и преходно плащане

Двоен етикет: Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г. Целта е потребителите да имат достатъчно време да се ориентират в новите цени и да избегнат спекулации.

Двойно обращение на плащанията: От 1 януари 2026 г. ще стартира период до 31 януари, 2026 г., през който ще може да се плаща едновременно както в левове, така и в евро, но рестото се връща само в евро. След този период еврото ще остане единственото законно платежно средство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Край на гратис периода: Започва глобяването на търговци, които лъжат с повишени цени 

3. Обмяна на пари: Безплатно и безсрочно

При търговските банки: Гражданите ще имат възможност да обменят левове в евро безплатно във всички търговски банки в страната за период от шест месеца след въвеждането на новата валута. За суми над 30 000 лв. на една трансакция, обмен ще има след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитна институция (банка), в която е извършена обмяната. Също за първите 6 месеца на 2026 година: "Български пощи" ЕАД (само в предварително обявени пощенски клонове в населени места, където няма офиси или клонове на банка) - за суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице, след подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни. "Български пощи" ЕАД не обменя банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на едно лице.

В Българска народна банка (БНБ): След изтичането на първоначалния гратисен период, Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно и безсрочно по фиксирания курс (ВИЖТЕ ТУК за подробности). Това гарантира, че левовете ще запазят стойността си и ще могат да бъдат обменени по всяко време.

Ресто в евро: По време на периода на двойно обращение, при плащане в левове, търговците ще имат задължение да връщат ресто само в евро, което цели бързото изтегляне на левовите банкноти и монети от пазара.

Чрез тези мерки правителството и банковият сектор целят да осигурят възможно най-гладък и прозрачен процес на преминаване към единната европейска валута.

ОЩЕ: "Препоръчваме през януари да се плаща с карта": Ново притеснение около еврото 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
евро БНБ Банкноти еврозона 2026
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес