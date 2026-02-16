Празнува сам: Сашо Кадиев получи обяснение в любов, но не от съпругата си (ВИДЕО)

Свети Валентин е ден за любов и неочаквани изненади. Точно такава получи и Сашо Кадиев, но не от съпругата си Ивелина, а от личния си стар компютър. Точно така - хубавите емоции могат да дойдат от най-неочакваното място, а когато имаш чувство за хумор - те са гарантирани. Именно така Кадиев не само отбеляза празника на влюбените, но развесели и последователите си в социалните мрежи.

С доза хумор

Във видео, което той публикува в личния си Instagram, обяснява почти през сълзи, че точно на 14 февруари е останал сам, защото половинката му е в Хасково да види родителите си. Без любимата си той се чувства тъжен и самотен, но измисля креативен начин, с който да се развесели.

В клипа виждаме мило съобщение, адресирано лично до него, оставено от "голямата му любов" - старият компютър.

"Честит Свети Валентин! Аз съм твоят компютър и искам да ти напомня - заедно сме още откакто беше на 7 годинки. Помня малките ти ръчички на клавиатурата и първите ти игри. Оттогава до днес, ти винаги си в моето сърце. Обичам те, хлапе мое! Завинаги: твоето РС."

Тези думи виждаме, изписани на монитора на червен фон със сърца, рози в романтична обстановка.

"Старата любов ръжда не хваща…буквално", подчертава Кадиев с усмивка.

Припомняме, че Сашо Кадиев се ожени за инфлуенсърката и модел Ивелина Чоева през 2024 година. Връзката и бракът им се основават на взаимна подкрепа и много споделени моменти, на които те често показват снимки в социалните мрежи. Наскоро двойката отпразнува третия рожден ден на домашния си любимец, а на семейните кадри присъства и дъщерята на Кадиев - Кати.