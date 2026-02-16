Войната в Украйна:

Евгени Будинов се ожени за любимата. Звездна двойка им кумува (СНИМКИ)

16 февруари 2026, 14:37 часа 0 коментара
Романтика, стил и много усмивки белязаха един от най-специалните дни в живота на популярния актьор и бивш народен представител от ГЕРБ Евгени Будинов. В тесен кръг той и неговата избраница Поля си казаха заветното "Да" и официално станаха семейство. Припомняме, че през април 2025 година Будинов показа годежния пръстен на любимата си, а по-рано изненада всички с нейна снимка.

Гражданският ритуал се състоя в Банкя, а първи сред присъстващите бе кметът на района – Рангел Марков, който имаше честта да обяви брака за сключен. Той отправи сърдечни пожелания към младоженците и им поднесе специален подарък, превръщайки церемонията в още по-вълнуващ и запомнящ се момент.

До младото семейство неотлъчно бяха техните кумове – популярното семейство Кадиеви, които внесоха допълнителна топлина и празнично настроение в тържеството. Звездното присъствие придаде още по-романтичен и емоционален облик на събитието.

Сред гостите бе и Ванеса Филипова – организационен секретар на ГЕРБ Банкя. Като млад творец и отдадена на актьорското изкуство, тя присъства не само като представител на структурата, но и като съмишленик по призвание на младоженеца. Ванеса Филипова лично поздрави семейство Будинови и поднесе пожелания от името на местната организация, пишат на страницата си във Facebook ГЕРБ Банкя.

От структурата на ГЕРБ Банкя също отправиха своите най-сърдечни благопожелания към младото семейство – за здраве, вдъхновение и дълъг съвместен път.

Будинов има две деца от предишната си съпруга Мариела. 

 

