Български картофи на половин цена тази седмица в Kaufland

Страхотни оферти на млечни храни, сладки изделия и месни продукти във всички 70 магазина на ритейлъра от 16 февруари

Български четкани картофи (5 кг мрежа) са с 53% отстъпка в Kaufland тази седмица на цена от 1,66€/3,25 лв. От 16 до 22 февруари ритейлърът подготвя десетки изгодни предложения – от месни и млечни продукти до сладки изделия и нехранителни стоки. Всички оферти са налични и в онлайн брошурата на Kaufland, която може да разгледате тук.

За приготвянето на вкусен обяд или вечеря от свежата месна витрина клиентите могат да закупят свински бут без кост, намален с 56% с Kaufland Card за 2,80 € / 5,48 лв., както и свински ребра на изгодна цена за 4,08€/7,98 лв. Варено-пушен свински врат без кост се предлага за 5,11€/9,99 лв., а луканков салам „Орехите“ (230 г) е с 50% отстъпка за 3,06€/5,98 лв. С Kaufland Card всички продукти Roso са с 20% намаление, колбасите с марка Деликатесен са с 30% отстъпка, а всички риби и морски деликатеси от свежата витрина са с 25% надолу от цената.

Сред млечните предложения клиентите ще открият гюбек „Брей!“ с шарена сол и червен пипер за 5,11€/9,99 лв., както и краве сирене „Брей!“ (800 г) за 6,64€ /12,99 лв. На половин цена са още кашкавал Milki Dream (400 г) – 2,75€/5,38 лв., и сирене LB Bulgaricum – 4,34€/8,49 лв. Краве масло Deutsche Markenbutter с 82% масленост се предлага за 1,78€ /3,48 лв, като много изгодни предложения има и на кисели млека.

В ароматната Пекарна на Kaufland хлябът със семена е с 50% отстъпка – 0,75€/1,47 лв., бялата багета струва 0,13€/0,25 лв., кроасан с масло – 0,30€/0,59 лв., а земел със сусам е с 54% намаление – 0,05€/0,10 лв.

На щанда със сладки изкушения клиентите могат да открият и ново арменско предложение – медени топчета Marlenka, без консерванти и оцветители, с мед, орехи и специален крем, на цена от 5,87€/11,48 лв. Избрани видове от шоколадите Milka също са с атрактивна оферта – 4 броя за 4€/7,82 лв.

От 17 февруари в Kaufland се предлагат красиви лалета в саксия за 5,11€/9,99 лв., бегония за 4,59€/8,98 лв. и циклама (12 см.) за 5,11€/9,99 лв.

За дома ритейлърът предлага и висококачествени съдове за готвене Tefal с отстъпки до 50%, както и множество предложения за банята. Сред нехранителните предложения тази седмица са машинки за подстригване и тримери Philips, както и инструменти PARKSIDE.

Допълнително, цените на над 200 продукта са намалени в периода 9 февруари – 8 март 2026 г., като те са обозначени с червени етикети в магазините. Продължава и кампанията с над 4000 стоки със замразени цени до края на Великденските празници. Те са обозначени с жълт етикет и/ или със символ „Kaufland Ценова Гаранция“.