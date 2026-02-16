Лекар издал смъртен документ на явил се пред него млад мъж, разследват "фактическата сложност"

В село Ягода, община Мъглиж (област Стара Загора) се разследва странен случай – трима души са обвинени, че са участвали в издаването и използването на документ за смърт на човек, който всъщност е жив. Районната прокуратура в Стара Загора се е захванала и според информация, публикувана в сайта на държавното обвинение, привлечени като обвиняеми са С.Б., на 22 г., Ф.А., на 42 г., и В.Г., на 60 г.

Как се е стигнало дотук?

Син и майка - С.Б. и Ф.А. - са се срещали с общопрактикуващ лекар (В.Г.) на 18 август 2025 г. и го убедили да издаде съобщение за смърт на младия мъж. Той бил изготвен и след това е бил представен пред кмет в населено място в областта. На 20 август миналата година кметът издал съответния акт за смърт.

Майката и синът живеели и работели в Англия и преди няколко дни се върнали у нас. Тогава синът подал заявление за смяна на личните си документи, но служители установили, че по данни в системите той се води починал. Това поставило начало на разследването.

По случая вече са разпитани свидетели и са събрани писмени доказателства. На тримата обвиняеми са наложени процесуални мерки за неотклонение „забрана за напускане пределите на Република България“ и „подписка“.

"Продължават активните действия по разследването. Поради фактическата сложност на разследването, със заповед на административния ръководител е сформиран екип от наблюдаващи прокурори от Районна прокуратура - Стара Загора", гласи официалното съобщение.

