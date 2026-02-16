Войната в Украйна:

Стана ясно с колко ще се увеличат пенсиите от юли

16 февруари 2026, 14:14 часа 231 прочитания 0 коментара
Стана ясно с колко ще се увеличат пенсиите от юли

Средният осигурителен доход през миналата година нараства с 12 на сто и достига 1854 лева. Реалният ръст е 8,2 на сто при средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Това отчита Националният осигурителен институт (НОИ). Половината от ръста на осигурителния доход и половината от хармонизираната инфлация за предходната 2025 г. определят процента, с който ще се осъвременят пенсиите от първи юли тази година по т. нар.  Швейцарско правило. Така увеличението на пенсиите трябва да е със 7,8 на сто, като крайното решение ще вземе Надзорният съвет на НОИ.

Откъде идва ръстът? 

В анализ на Националният осигурителен институт се отчита, че средния осигурителен доход расте основно заради повишената през миналата година минимална работна заплата до 1077 лева и от увеличения максимален осигурителен доход на 4130 лева, както и от увеличението на възнагражденията на служителите в бюджетния сектор и по-високите заплати на педагогическия персонал.

Средният осигурителен доход на мъжете през 2025 г. е 1901 лв., а на жените – 1804 лева.

За служителите, на които държавата плаща осигуровките, средният осигурителен доход е в сектор "Отбрана и сигурност" 3274 лв., което е с 34,3 на сто повече в сравнение с 2024 г., за държавните служители, следователите, съдиите и прокурорите осигуровките средно са плащани върху 2905 лева. Ръстът е 12,5 на сто.

Осигурените, за които вноската се разпределя между работодател и осигурен, средната за работещите при трета категория труд е 1867 лв., ръст от 11,1%. Осигурителният доход на учителите пък нараства с 10,4 на сто. Техният доход е с 50,9 на сто по-висок от средния за страната.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
НОИ Пенсии пенсия швейцарско правило среден осигурителен доход
