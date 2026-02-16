"Русия подготвя масиран удар": Предишния път, в който Зеленски го каза, стана страшно

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че разполага с разузнавателна информация, че Русия подготвя пореден масиран удар. Затова той даде указания на командващия украинските военновъздушни сили Анатолий Кривоножко, министъра на отбраната Михайло Федоров и директора на „Укрэнерго“ Виталий Зайченко да предприемат допълнителни защитни мерки през деня. Зеленски отбеляза, че през нощта на 16 февруари руските сили отново са изстреляли ракети срещу цели от енергийната инфраструктура на Украйна.

Припомняме какво се случи предишния път, когато Зеленски изнесе разузнавателни данни за готвена руска масирана атака (през януари): Руски ракети и дронове удрят Украйна след предупреждение от Зеленски, че идва най-страшната атака във войната.

Зеленски: Само с гаранции и санкции войната може да бъде реалистично прекратена

"Дори в навечерието на тристранните преговори в Женева руската армия няма други заповеди, освен да продължи ударите срещу Украйна. Това показва как Русия се отнася към дипломатическите усилия на своите партньори. Всяка руска ракета е отговорът на агресора на призивите за прекратяване на войната и затова ние настояваме: само с достатъчен натиск върху Русия и ясни гаранции за сигурността на Украйна тази война може да бъде реалистично прекратена", заяви украинският президент.

I held a coordination call on the situation across the regions of our country. There was a report on the consequences of last night’s strike – the Russians launched missiles against our energy facilities. Our air defense systems responded. Even on the eve of the trilateral… pic.twitter.com/5TPrrntk2n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

Той предупреди, че ако се позволи на Русия да завземе територия, това ще повтори грешките, допуснати от 2014 г. насам и при по-ранни конфликти. Зеленски заяви отново, че диктаторът Владимир Путин не може да бъде спрян с отстъпки, и твърди, че Русия губи между 30 000 и 35 000 войници на месец: Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО).

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че преговорите с Украйна и САЩ в Женева на 17-18 февруари ще обхванат по-широк кръг от въпроси в сравнение със срещата в Абу Даби, включително въпроса за териториите: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир.

Ударите по енергийната инфраструктура

Според украинските военновъздушни сили в нощта на 16 февруари Русия е атакувала Украйна с четири противокорабни ракети „Циркон“, балистична ракета „Искандер-М“, управляема ракета X-31P и 62 безпилотни летателни апарата. Според „Укрэнерго“, в резултат на руските удари по енергийната инфраструктура, на сутринта потребителите в регионите на Донецк, Днепропетровск, Черкаси и Одеса са останали без ток.

Снимка: Getty Images

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) квалифицира руските удари по енергийната инфраструктура като престъпления срещу човечеството. СБУ по-рано отбеляза, че от началото на отоплителния сезон тази година са регистрирани най-малко 256 въздушни удара от Руската федерация по енергийни съоръжения и отоплителни системи в Украйна.

Министерството на външните работи в Киев заяви, че класифицира руските удари по енергийната инфраструктура, които лишават украинците от отопление в условията на силни студове, като актове на геноцид.

Руският външен министър Сергей Лавров отвърна, че Русия не е започнала удари по граждански цели - напротив, Украйна бил първата, която е нанесла удари по енергийните съоръжения на другата страна.

