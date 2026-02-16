Обрат с цената на златото

Ценaтa на златото отстъпи в понеделник на фона на по-ниски обеми на търговия, тъй като пазарите в САЩ и Китай останаха затворени заради официални празници, а част от инвеститорите реализираха печалби след силния ръст в края на миналата седмица, предаде Ройтерс. Тази сутрин спот цената на златото на борсата Comex се понижи с 0,37 на сто до 5 027,40 долара за тройунция, след като по-рано през сесията загуби над 1 процент.

Американските пазари са затворени по повод Деня на президентите, а пазарите в Китай – за празника на Лунната нова година, което ограничава ликвидността.

Още: Неочаквана промяна в цената на златото

Данните на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда на САЩ показаха в петък, че индексът на потребителските цени (CPI) се е повишил с 0,2 на сто през януари след ръст от 0,3 на сто през декември. Анкетираните от Ройтерс икономисти очакваха увеличение от 0,3 на сто.

Златото и лихвите

Президентът на подразделението на Управлението за федералния резерв в Чикаго Остан Гулсби заяви в петък, че лихвените проценти могат да бъдат понижени, но подчерта, че инфлацията в сектора на услугите остава висока.

Пазарните участници очакват Фед да запази основната лихва без промяна на заседанието си на 18 март. Въпреки това според данни на LSEG инвеститорите залагат на общо понижение от около 75 базисни пункта през тази година, като първата стъпка се очаква през юли.

Още: Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

Златото, което не носи доходност, традиционно се представя по-добре в среда на по-ниски лихвени проценти.