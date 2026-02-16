Спорт:

Откриха тялото на продуцента на хитов сериал

16 февруари 2026, 15:16 часа 276 прочитания 0 коментара
Откриха тялото на продуцента на хитов сериал

Дана Еден, продуцентката на хитовото израелско шоу "Техеран", е била намерена мъртва в хотелска стая в Атина, според гръцката полиция. 52-годишната жена е била намерена мъртва в неделя, а полицията разследва смъртта ѝ като самоубийство. Тя е била в гръцката столица, за да снима четвъртия сезон на шпионската поредица на Apple TV+, която разказва за агент на Мосад, опитващ се да проникне в иранския режим, а тялото ѝ е било намерено от брат ѝ, според телевизионния канал Kan. Той се притеснил, когато тя не отговорила на текстовите му съобщения. Еден е била намерена със синини по врата и долната част на тялото, както съобщава местният вестник Ta Nea. Продуцентската компания зад "Техеран" отхвърли всякакви спекулации за престъпление, пише "New York Post".

"Продуцентската компания иска да изясни, че слуховете за криминална или националистическа смърт са неверни и неоснователни", заяви пред "Times of Israel" говорител на Donna and Shula Productions. "Призоваваме медиите и обществеността да не публикуват неоснователни теории и да действат с отговорност и чувствителност. Това е момент на огромна болка за семейството, приятелите и колегите. Искаме да запазим достойнството и личния живот на Дана."

Ръководителите на израелското радио и телевизия заявиха, че са натъжени от смъртта на Еден. "Дана беше сред водещите фигури в израелската телевизионна индустрия и беше централна фигура в създаването и ръководството на някои от най-известните и влиятелни продукции на корпорацията", заявиха от корпорацията.

Още: "Децата искат да ме докосват и да ме прегръщат": Сериал за Майкъл Джексън повдига въпроси (ВИДЕО)

Коя е Дана Еден

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Еден е работила по сериалите "Saving the Wildlife", "She Has It" и "Shakshouka". Третият сезон на "Tehran" ("Техеран") бе излъчен за първи път по Apple TV+ на 9 януари. Първоначално се очакваше да излезе през юли миналата година – само няколко седмици след 12-дневната война между Израел и Иран – но премиерата бе отложена. Сериалът спечели международна награда "Еми" през 2021 г. и бе номиниран за награда "Critics Choice Award" в категорията "Най-добър чуждоезичен сериал" през 2023 г.

Още: Нов сериал по роман Агата Кристи цели да предизвика интереса на младите (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Сериали мъртъв Дана Еден
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес