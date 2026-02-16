Спорт:

Повече от двойно: Скок на цената на тока в Румъния

16 февруари 2026, 15:52 часа 315 прочитания 0 коментара
Електричеството поскъпна най-много през януари - с 59,33% на годишна база, но стана малко по-евтино с едва 0,44% в сравнение с предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт на Румъния, публикувани в понеделник, предаде румънската частна информационна агенция Agerpres. Освен за електроенергията е отчетено увеличение и на топлинната енергия с 15,61%, както и при книгите, вестниците и списанията с 10,10%.

Увеличение има и в цените на горивата - с 1,82%, и при тютюна и цигарите - с 1,17%.

Ценовата ситуация при храните

Значителни увеличения са регистрирани и при какаото и кафето - с годишен ръст от 25,27%.

В категорията храни повишение на цените е регистрирано и при пресните плодове - с 17,14% през януари 2026 г. в сравнение с януари 2025 г.

Намаление на цените от година на година е регистрирано при картофите - с 10,77%, при боба и другите бобови растения - с 3,52%. 

Сектора на услугите

В сектора на услугите най-значително увеличение на цените е регистрирано при железопътния транспорт, който се е повишил с 24,40% през последната година, при водоснабдяването, канализацията и санитарните услуги със 17,59%, и при хигиенните и козметични услуги със 17,75%. За разлика от това, пощенските услуги са намалели с 3,44%. ОЩЕ: Двуцифрен скок отново с оправданието за инфлация: Вижте колко по-скъпо ще е морето тази година

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния услуги цена на тока цени цени на храните
