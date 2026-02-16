Часове преди началото: 30 дами ще търсят любовта в "Ергенът" (ВИДЕО)

Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка, дентална специалистка, историчка, художничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които тази година ще се впуснат в приключението на живота си в търсене на истинската любов в петия сезон на "Ергенът". Началото на романтичното телевизионно приключение е във вторник (17 февруари) от 20:00 ч. по bTV, а първият епизод ще предложи на зрителите вълнуващи първи срещи, силни емоции и взаимни решения, които ще докажат, че любовта е избор, а не даденост.

В новия сезон на романтичното приключение тримата "ергени" – 36-годишният бизнесмен Кристиян Генчев, 30-годишният брокер на недвижими имоти Стоян Димов и 27-годишният специалист по клинични проучвания Марин Станев – ще попаднат в конкурентна среда, в която ще трябва да се борят за вниманието, интереса и любовта на дамите около себе си. Дали ергените ще вземат решение да спазват братски код или ще важи правилото – "в любовта и на война всичко е разрешено" предстои да стане ясно. Едно е сигурно – зрителите ще станат свидетели на романтично преживяване, пълно с обрати, истински чувства и стремежи към истинската любов.

Среща с близките на ергените

Преди да се запознаят със самите ергени обаче, дамите ще се срещнат с двамата най-близки човека на своите първоначални избраници, които ще влязат в ролята на техни специални „пратеници“. Познавайки ги най-добре, братът и снахата на Кристиян, майката и най-добрият приятел на Стоян и най-близките приятели на Марин ще имат решаваща дума за това кои дами да получат покана за специален бал в София – първата възможност за среща лице в лице с Кристиян, Стоян и Марин преди отпътуването за Шри Ланка.

Розите там обаче ще бъдат по-малко от броя на поканените дами, получили одобрението на "пратениците", и още в първата вечер ще стане ясно, че не всяка от тях ще получи покана да прекрачи прага на имението на любовта. Дамите, от своя страна, също ще имат право на избор и в случай, че изпитат разочарование от първоначалните си избраници, ще могат да изберат дали да си тръгнат още в самото начало, или да пренасочат интереса си към друг от тримата ергени. Крис, Марин и Стоян ще разполагат и със специални рози – златна и сребърна.

Новият пети сезон на "Ергенът" ще предложи изцяло различна динамика, в която любовта ще се гради в своя най-чист вид – чрез поредица от осъзнати избори с реални последствия. Всяко решение, проява на характер и устойчивост в поставените предизвикателства на Кристиян, Стоян и Марин ще влияе пряко не само върху техните взаимоотношения с дамите, но и на условията, при които ще се развиват взаимоотношенията им. Сезонът ще постави на изпитание не само автентичността на чувствата, но и представите за това как се изгражда връзка в реалния живот.