Неочакван завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи неочакван завой, след като през миналата достигна максимума си за месец февруари. Вчера единната валута слезе до нивото от 1,18 към щатската валута, но днес отново върна стойностите си. От началото на годината еврото се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1844 долара или над нивото от вчера.

Още: Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 18 февруари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1826 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 19 януари, когато беше на ниво 1,1625 спрямо долара.

Още: Промяна в стойността на потребителската кошница: Актуални данни за цените след еврото

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 март 2025, когато слезе до 1,0375 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.