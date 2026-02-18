Джефри Епстийн: мистерията около огромното му богатството

Джефри Епстийн, който произхожда от работническо семейство в Кони Айлънд, Ню Йорк, поне в началото очевидно е имал късмет: благодарение на връзките си той получава работа в инвестиционната банка Bear Stearns, където получава възможност да се запознае с големите финанси. През 1980 г. той става партньор с ограничени права. Пет години по-късно той напуска банката, но използва времето, прекарано там, както и създадените контакти, за да си изгражда среда и връзки.

Джефри Епстийн - човек на мистериите и финансите

След като напуска Bear Stearns, името на Епстийн се появява във финансовите кръгове, но е трудно да се каже с какво всъщност се е занимавал. „Той беше загадка“, каза Чарлз Гаспарино, старши кореспондент в „Фокс Бизнес Нетуърк“, в документалния филм на Нетфликс „Джефри Епстийн: Неприлично богат“, излъчен през 2020 година. Обикновено хората на Уолстрийт оставят следи, но Епстийн е като фантом.

„Това беше човек, за когото хората говореха много, но който не беше оставил особени следи в света на инвестициите“, казва Гаспарино.

Предполагаемите връзки на Епстийн с една финансова пирамида

Стивън Хофенбърг, бивш главен изпълнителен директор на Towers Financial Corporation, твърди, че знае част от историята. В края на 1980-те години той наема Епстийн, който става негов „криминален партньор“, както твърди самият Хофенбърг в интервюто, дадено пред Нетфликс. Хофенбърг управлява схема, която се оказва финансова пирамида на стойност около 460 милиона долара.

Епстийн „пое работата с ценните книжа, с фалшивите активи, манипулираше цените на акциите и търгуваше незаконно с акции“, казва Хофенбърг. През 1993 г. всичко се срутва: Хофенбърг се признава за виновен и е осъден на 20 години затвор. Епстийн обаче не е обвинен, така че е трудно да се разбере каква роля точно е играл, ако изобщо е имал такава, и какви пари е спечелил от това.

Връзката с Лес Уекснър

В средата на 1980-те години Епстийн се запознава с Лес Уекснър, търговския магнат от Колъмбъс, Охайо, който стои зад Victoria's Secret и The Limited. Епстийн се представя за финансов съветник и през 1991 г. получава достъп до финансите на милиардера. Епстийн поема контрола над личните финансови дела на Уекснър, плаща си щедри хонорари и придобива портфейл с имоти и частен самолет.

Той и Уекснър се разделят през 2007 г., когато финансов скандал застига финансиста. Едва тогава Уекснър открива, че Епстийн е „откраднал огромни суми от мен и семейството ми“, както по-късно написа богаташът.

Откъде е първоначалното богатство на Джефри Епстийн?

Според доклад на американската прокуратура, който беше оповестен наскоро, Епстийн е откраднал или присвоил няколкостотин милиона долара, принадлежали на Уекснър.

„Това неправомерно поведение, заедно с хонорарите, които Епстийн си е плащал сам за услугите, оказвани на Уекснър, явно обясняват практически цялото богатство на Епстийн“, се казва в доклада.

Епстийн е купил частен самолет, принадлежащ на Уекснър, за съвсем малка част от реалната му цена. Същото е направил и с къща в Ню Йорк. Освен това Епстийн е купил имот от името на Уекснър, а след това го придобил лично на много по-ниска цена, става ясно още от доклада. През 2008 г. Джефри Епстийн връща 100 милиона долара на Уекснър в рамките на частно споразумение, за да не бъде изправен пред съда. Уекснър прекъсва всички връзки с Епстийн, но така и не подава официална жалба срещу него.

Въпреки това Епстийн си тръгва с големи активи и огромна сума пари в брой. Тъй като Уекснър не разгласява случая в продължение на повече от десетилетие, никой не е знаел какво точно се е случило между двамата.

Как Епстийн е използвал връзките на Уекснър

Но Уекснър дава на Епстийн и нещо друго. След като Епстийн се е ползвал с доверието на Уекснър, други хора също са му се доверявали - на него и на финансовите му съвети. Епстийн използва този кредит на доверие, за да получи достъп до все по-дълъг списък с известни личности – като Клинтън и Рокфелер. Това явно е работело успешно, а известни личности са били привлечени в личната му мрежа с контакти – сред тях е бил например милиардерът Леон Блек.

През годините е имало някои обвинения за прекомерни такси или експлоатация, но изглежда Уекснър е единственият, който публично е твърдял, че става дума за кражба.

Ролята на "Джей Пи Морган" и "Дойче банк"

Дори след като Епстийн е разкрит като сексуален престъпник през 2008 г. и прекарва известно време в затвора, много хора продължават да се обръщат към него за съвет, което се потвърждава от най-новите документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ. Много компании са били доволни да работят с него, а банките, с които той е работел, междувременно са разследвани.

Епстийн ползва услуги на „Джей Пи Морган“ от 1998 до 2013 г., когато банката закрива сметките му. Десетилетие по-късно, без да признава никакви нарушения, банката плаща 75 милиона долара, за да уреди исковете на Вирджинските острови, и 290 милиона долара, за да уреди съдебен процес, заведен от група жертви на Епстийн.

След като е принуден да напусне „Джей Пи Морган“, „Дойче банк“ му позволява да си отвори сметка през 2013 г. Постепенно Епстийн се оказва с около 40 сметки, преди банката да прекрати отношенията си с него малко преди смъртта му. След това банката изразява съжаление, че е поддържала взаимоотношения с Епстийн и се съгласява да плати 75 милиона долара на част от неговите жертви, без обаче да признава някакви нарушения.

Какво се случва с богатството на Джефри Епстийн?

Епстийн беше арестуван на 6 юли 2019 г. и обвинен в сексуални злоупотреби с непълнолетни. На 10 август същата година е намерен мъртъв в килията си. Когато завещанието му е предадено на съда по наследствените дела на Американските Вирджински острови, на които той е жител, в него има списък с активи на обща стойност 577 милиона долара, включително 56,5 милиона долара в брой и почти 194 милиона долара в хедж фондове и частни капиталови инвестиции, плюс 112 милиона долара в акции. В завещанието са изброени и компаниите, които притежават неговите имоти на Вирджинските острови в САЩ, в Ню Мексико, Ню Йорк, Палм Бийч и Париж.

Но разходите за поддръжка, данъците, правните такси и постигнатите споразумения за обезщетения напълно „изяждат“ активите. Това обаче не значи, че хората спират да се питат откъде е произлязло богатството му. През декември 2025 г. „Ню Йорк Таймс“ приключи свое разследване, като прегледа хиляди страници с документи. В резултат от това вестникът стигна до заключението, че Епстийн е натрупал богатството си чрез „измами, кражби и лъжи“.

„Епстийн е бил по-скоро гениален манипулатор и лъжец, отколкото финансов гений. Многократно той е доказвал, че е готов да действа на границата на закона и да „изгаря след себе си всички мостове“ в стремеж към още повече богатство и власт“, написа изданието.

Източник: Дойче веле