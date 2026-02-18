Църковен празник на 19 февруари: Какво се прави за изобилие през цялата година

Утре, 19 февруари, е денят на паметта на Свети апостол Архип в православния календа. Спазването на един обичай обещава изобилие през цялата година. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 19 февруари

Свети апостол Архип е един от седемдесетте Христови апостоли - онези ученици, които Господ е изпратил да проповядват Евангелието по време на земния Си живот. Името му е запазено в Светото писание и църковното предание като пример за вярност, пастирско усърдие и смелост в изпитанията.

Апостол Павел нарича Архип „наш съборник“. Това обръщение показва специално уважение и духовна близост. Архип вероятно е бил активен участник в мисионерската работа във Фригия, особено в град Колоса. Според църковното предание, Архип е бил един от най-близките на апостол Павел.

Преданието свързва Архип с дома на праведния Филимон и света Апия. Някои източници го смятат за техен син, въпреки че това няма пряко библейско потвърждение. В Колоса домът им е служил като място за срещи на християнската общност. Архип ревностно проповядвал Евангелието сред езичниците, утвърждавайки новопокръстените във вярата и съпротивлявайки се както на езическия натиск, така и на еврейските влияния, които се стремили да изопачат християнското учение.

Църковното предание ни разказва, че по време на гоненията на християните Архип претърпял мъченическа смърт. По време на езически празник той бил принуден да принесе жертва на идоли. Когато отказал, бил жестоко убит с камъни и измъчван. Свети Филимон и света Апфия страдали заедно с него.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 19 февруари

Тих и безветреен ден вещае ясна и топла пролет. Мъглата сутрин означава ветровито време. Дъждът или кишата означават бързо затопляне, но може да е и кална пролет.

Според народното поверие, на този ден не бива да отказвате на тези, които молят за помощ - в противен случай късметът може да ви подмине. Нежелателно е също да гледате звездите, особено падащите, защото народът вярва, че който види „падаща звезда“, рискува да привлече лош късмет.

Народните поличби съветват домакините да посветят деня на домакински задължения: колкото по-вкусни ястия се приготвят, толкова по-богата ще бъде къщата и по-изобилна ще бъде годината. Според древните обичаи задължително се е пече хляб и се е споделя с цялото семейство.

