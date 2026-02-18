Къде е България? 5-те държави, които дават умопомрачителни олимпийски премии

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Всеки от златните медали, които се връчват на Зимните олимпийски игри през 2026 г., съдържат шест грама от ценния метал, обграждащи 500 грама сребро. Така общата стойност на отличието е над 2000 долара. Спортистите от определени страни обаче ще се радват на много по-солидни суми. Преди големия форум в Милано-Кортина реномираното издание Forbes се свързва с националните олимпийски комитети или правителствените министерства на спорта на всички 92 страни и територии, които участват в състезанията.

Сингапур, Хонг Конг, Полша, Казахстан и Италия дават най-солидни олимпийски премии

Оказва се, че поне 37 от тях предлагат парични бонуси, които варират от около 3000 долара за състезатели от Нова Зеландия до 787 000 долара за представители на Сингапур, в американски долари по актуалния курс. В топ 5 освен Сингапур попадат Хонг Конг, Полша, Казахстан и Италия.

1. Сингапур

До момента Сингапур бе участвал само веднъж на Зимни игри - през 2018 г., с кънкьорката Чейен Го, която завърши 28-а в дисциплината 1500 метра при жените – на Летните олимпийски игри в Париж през 2024 г. Макс Маедер спечели бронзов медал в кайтсърфинга при мъжете и получи близо 200 000 долара.

2. Хонконг

Хонконг осигурява 768 000 долара. Държавата, която изпрати алпийски скиори и кънкьори да се състезават в Италия тази година, все още не е спечелила медал на Зимните олимпийски игри, но се представя най-добре на Летните олимпийски игри, с четири медала – включително два златни – в Париж през 2024 г.

3. Полша

355 000 долара, които са на разположение на полските златни медалисти в индивидуалните спортове, включват 210 000 долара от Олимпийския комитет на страната, което е значително увеличение в сравнение с около 82 000 долара от Париж 2024. Междувременно полското правителство одобри еднократни парични награди в размер на 31 000 долара, както и месечна „стипендия“ от близо 5000 долара, която ще се изплаща в продължение на две години. Медалистите имат право да получават пенсия, след като навършат 40 години, а главните треньори на шампионите също ще бъдат възнаградени – с около 56 000 долара от Олимпийския комитет и още 8000 долара от правителството.

4. Казахстан

Олимпийците от Казахстан получават награди за класиране в първите шест места, но разликата между третото място (75 000 долара) и шестото (5000 долара) е значителна. Фигуристът Михаил Шайдоров поднесе една от най-големите изненади от началото на Игрите в Милано и триумфира пред японците Юма Кагияма и Шун Сато. Големият фаворит, двукратен олимпийски шампион и лидер след кратката програма Иля Малинин претърпя провал и остана без медал, завършвайки на осма позиция. Първото място на Шайдоров ще му осигури 250 000 долара.

5. Италия

Като страна домакин на Олимпийските игри, Италия автоматично се класира за всяко състезание, като увеличава вече силния си отбор до 196 спортисти – с 12 повече от предишния рекорд на страната за зимни игри, поставен на другите домакински игри в Торино през 2006 г. Всеки олимпийски шампион от Италия ще получи 213 000 долара.

България също не отстъпва на най-щедрите държави. Обещаните от БОК премии от 151 000 долара за златен медал нареждат страната ни на седмо място. За сребро родната централа дава 100 000 долара. Бронзът е оценен на 75 000 долара. Толкова вече заработиха родните медалисти Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон).

