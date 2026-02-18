ВИДЕО: Танцът на Винисиус, който вбеси Моуриньо и 60 000 фенове

Расисткият скандал с Винисиус Жуниор се превърна във водеща тема след победата на Реал Мадрид над Бенфика в първия мач от плейофите за влизане в елиминационната фаза на Шампионска лига. Бразилецът твърди, че е бил обиждан на расова основа от Джанлука Престиани от тима на Бенфика. Само че мениджърът на Бенфика Жозе Моуриньо смята, че самият Винисиус е направил провокация към неговия отбор - чрез празнествата след гола си.

Провокира ли Винисиус отбора и феновете на Бенфика?

Винисиус вкара страхотен гол за Реал в началото на второто полувреме, а след това отиде до флагчето на корнера, на което е изобразена емблемата на Бенфика. Там бразилският ас направи танц, който се счита от Моуриньо за непристоен. Според Специалния, Винисиус е можел да си спести подобен тип празненства пред 60 000 фенове на Бенфика. Той отбеляза още, че е странно, че подобни ситуации се случват всеки път в мачове, в които Винисиус е пряко замесен.

Празненствата на Винисиус след гола не бяха уважителни към Бенфика

"Винисиус провокира публиката. Това трябва да е върховният момент от мача, невероятен гол. За съжаление той не беше просто щастлив да отбележи този изумителен гол. Когато вкараш такъв гол, празнуваш с уважение. Казах на Винисиус, че когато вкараш такъв гол, просто празнуваш и се връщаш", заяви Моуриньо.

"Когато той спореше за расизма, му казах, че най-великият човек в историята на този клуб Еузебио е чернокож. Този ​​клуб, последното нещо, което е, е расистки. Ако в съзнанието му е имало нещо свързано с това, това е Бенфика. Винисиус и Престиани ми казаха различни неща. Но аз не вярвам в едното или другото. Искам да бъда независим", добави още той.

"Всичко, което знам, е, че до гола мачът беше страхотен. Бенфика започна много добре, а Реал Мадрид беше невероятно силен... После Винисиус вкара гол, който само той или Мбапе биха могли да вкарат. След това трябваше да бъде носен на раменете на съотборниците си, а не да се забърква с 60 000 души на този стадион. Това е всичко, което имам да кажа", завърши Моу.

