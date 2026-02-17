Имаш виртуална печалба, но плащаш реален данък: Светът в шок от нов европейски налог върху печалбите на хартия

Преди дни Нидерландия се приближи до въвеждането на една от най-необичайните системи за данъчно облагане на капитала в света, когато Камарата на представителите одобри законодателство за облагане на нереализираните печалби от акции, облигации и криптовалути.

Сега следва законът да бъде внесен в Сената, където партиите, подкрепили мярката, също имат мнозинство. Правителството планира да новите правила да започнат да действат от 1 януари 2028 г., пише dutchreview.

36% данък върху печалбите "на хартия"

Според новите разпоредби гражданите на Нидерландия ще плащат фиксиран данък от 36% върху годишната инвестиционна доходност над 1800 евро, включително нереализираните капиталови печалби. Данъкът се прилага независимо дали инвеститорите са продали активите си или не, което е съществена разлика от традиционното данъчно облагане на капиталовите печалби по света.

Така на практика всеки, който е инвестирал пари, ако е на печалба в края на годината, въпреки че не е продал активите си и не е прибрал тази печалба, ще дължи 36% данък.

Акциите на недвижимите имоти и стартиращите компании са третирани различно. Правителството ще облага доходите от наем ежегодно, но ще облага капиталовите печалби само от продажби на имоти. Стартиращите компании също ще отговарят на условията за такова освобождаване, ако са на по-малко от 5 години и генерират под 30 милиона евро годишен приход. Основните жилища остават освободени съгласно правилата за данък върху доходите по Box 1.

Как се стигна дотук?

Законодателството заменя система, основана на фиктивни инвестиционни доходи, която Върховният съд на Нидерландия обяви за противоконституционна през 2021 и 2024 г.

В продължение на години нидерландците бяха облагани възоснова на предполагаема доходност от активите им, а не на действително заработените от тях средства. Наречени "доходи по поле 3", тези активи включват средства в спестовни сметки, инвестиции (т.е. акции, криптовалути, облигации и други) и недвижими имоти.

С рязкото спадане на лихвените проценти и намаляването на печалбите от спестяванията и депозитите обаче, тази система ставаше все по-несправедлива.

Нещата достигнаха кулминация през 2021 г., когато Върховният съд на Нидерландия постанови, че съществуващата система Box 3 нарушава европейското право в областта на правата на човека, като дискриминира спестяващите.

Източник: iStock

От тогава насам няколко последователни правителства обещаха решение. Според настоящата власт новият "Закон за действителната данъчно облагане по Box 3" ще облага реалните доходи - лихви от спестовни сметки, дивиденти от акции и доходи от наем на имоти.

Правителството обяви, че законопроектът не е съвършен, но този ход е бил необходим, защото иначе страната е щяла да бъде изправена пред прогнозна годишна загуба на приходи от 2,3 милиарда евро.

Критиките

Инвеститори по цял свят бяха шокирани от авангардния подход на властта в Нидерландия. Мнозина изразиха бурно възмущение заради задължението да се плаща данък върху на практика липсваща печалба, която е факт само на хартия.

Инвеститори в криптовалути и акции обявиха нидерландския закон за крайно несправедлив и създаващ предпоставки за тежък финансов удар срещу домакинствата и дребните инвеститори. Някои вече се страхуват нидерландският пример да се окаже заразен и други страни също да променят данъчните си системи по подобен начин.

В самата Нидерландия също има много противници на решението, които предупреждават, че новата данъчна политика може да предизвика отлив на капитали. Те също описват данъка като наказателен, твърдейки, че той принуждава инвеститорите да плащат такси върху "хартиени" печалби, които може никога да не реализират.

Експерти продупреждават, че тези правила ще принудят много инвеститори да напуснат страната, за да мигрират в други държави, където данъчните системи са по-справедливи.

Камарата на представителите трябва да приеме окончателния законопроект до 15 март 2026 г., за да даде на банките, застрахователите и нидерландската данъчна администрация достатъчно време да модифицират компютърните си системи преди внедряването му.