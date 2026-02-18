Винисиус: "Расистите преди всичко са страхливци. Трябва да си сложат фланелката на устата, за да покажат колко са слаби"

"Расистите са преди всичко страхливци. Трябва да си сложат фланелката на устата, за да покажат колко са слаби. Но те имат на своя страна защита от други, които теоретично имат задължението да наказват. Нищо от случилото се днес и не е ново в живота ми и в живота на семейството ми. Получих жълт картон, защото празнувах гол. Просто лошо изпълнен протокол, който беше безполезен. Не обичам да се появявам в публичното пространство в подобни ситуации, особено след голяма победа и заглавията трябва да са за Реал Мадрид."

Вини с коментар след расисткия скандал в Шампионска лига

Това написа в своя Instagram крилто на Реал Мадрид Винсиус Жуниор след предполагаемите расистки коментари по негов адрес по време на мача от Шампионската лига срещу отбора на Бенфика. Винисиус съобщи на съдията Франсоа Летексие за расистски обиди от страна на Джанлука Престиани, след което той и съотборниците му напуснаха терена, а мачът беше спрян за 10 минути.

Трент Александър-Арнолд заяви, че обидите срещу съотборника му Винисиус Жуниор по време на мача са „позор за футбола“, докато мениджърът на противниковия отбор Жозе Моуриньо беше критикуван за коментарите си относно ситуацията. Той твърди, че Винисиус не е „празнувал по уважителен начин“ след зашеметяващия си гол при победата с 1:0 малко преди инцидента на „Естадио да Луш“. Бившият мениджър на Реал Мадрид и Челси каза: „Нещо не е наред, защото това се случва на всеки мач. На стадион, където играе Винисиус, винаги се случва нещо.“

В отговор на коментарите на Моуриньо, бившият халф на Реал Мадрид Кларънс Зеедорф заяви пред Amazon Prime: "Мисля, че той все още е емоционален. Мисля, че днес направи голяма грешка, като оправда расовите обиди. Той казва, че е добре, когато Винисиус те провокира, да си расист - и мисля, че това е много погрешно. Никога, никога не трябва да оправдаваме расовите обиди. Винисиус е изпитал достатъчно от това неоправдано поведение от страна на хората. Знам, че Моуриньо дълбоко в себе си би се съгласил с мен, но за съжаление, мисля, че се изрази малко по-неясно.“

Английският национал Александър-Арнолд осъди обидите в интервюто си след мача. "Мисля, че случилото се тази вечер е позор за футбола и засенчи представянето, както и един невероятен гол", каза Александър-Арнолд. "Вини е бил обект на това няколко пъти през кариерата си. Да съсипем такава нощ за нашия отбор е позор. Няма място за това във футбола или обществото. Отвратително е.“

Моуриньо беше видян да разговаря с Винисиус, след като 25-годишният футболист взе решение да напусне терена след размяната на реплики с Престиани. В интервюто си след мача португалецът каза, че Винисиус и Престиани са му казали различни неща относно случая. В допълнение към убеждението си, че Винисиус е проявил неуважение към празненството си, той посочи легендарния нападател на клуба Еузебио като доказателство, че Бенфика не е расистки клуб.

На въпроса дали смята, че Винисиус е подбудил публиката, Моуриньо отговори: „Да. Вярвам, че е така. Това трябва да е върховният момент от мача, невероятен гол. За съжаление той не беше просто щастлив да отбележи този изумителен гол. Когато вкараш такъв гол, празнуваш с уважение. Казах на Винисиус, че когато вкараш такъв гол, просто празнуваш и се връщаш. Когато той спореше за расизма, му казах, че най-великият човек в историята на този клуб Еузебио е чернокож. Този ​​клуб, последното нещо, което е, е расистки. Ако в съзнанието му е имало нещо свързано с това, това е Бенфика. Винисиус и Престиани ми казаха различни неща. Но аз не вярвам в едното или другото. Искам да бъда независим.“

След като гледа интервюто на Моуриньо, бившият английски национал Тио Уолкът каза в Amazon Prime: „Аз съм доста спокоен и хладнокръвен и не съм човек, който се ядосва често. Обичам всичко, което Жозе Моуриньо е направил във футбола, но мисля, че в този момент взе лошо решение. Може би това беше единственият път, когато не трябваше да чуваме коментар от него, единствената вечер, в която не трябваше да бъде пред камерите.“

Съотборникът на Винисиус в Реал Мадрид, Килиан Мбапе, призова аржентинското крило Престиани да не бъде допуснато повече до игра в Шампионската лига след предполагаемия инцидент. „Нищо подобно никога не ми се е случвало и по такива важни въпроси е важно да се говори много ясно и да не се говори с общи думи. Изпитвам най-голямо уважение към Бенфика и техния треньор, който е един от най-добрите и който сътвори история с Реал Мадрид. Но според мен този играч вече не заслужава да играе в Шампионската лига. Не можем да приемем, че играч, който играе в най-високото европейско ниво, се държи така. Този човек вече не заслужава да играе в Шампионската лига, но ще видим какво ще се случи. Нека го оставим на УЕФА, които винаги се опитват да направят нещо. Сега имат сериозен случай и се надявам, че ще направят нещо.“

Престиани все още не е коментирал.

Двата клуба ще се срещнат за реванша в Мадрид следващата сряда, а Уолкът призова за спешни действия от страна на УЕФА. „Това е нещо, което не може да се бави с месеци, трябва да се справим незабавно“, каза Уолкът.

Бившият нападател на Арсенал Тиери Анри, говорейки по CBS, разсъждава върху собствените си преживявания от расистки обиди по време на футболната си кариера. „Мога да разбера през какво преминава Винисиус Жуниор. Това ми се е случвало толкова много пъти на терена. Понякога се чувстваш безпочощен, защото твоята дума ще бъде срещу неговата дума, защото не знаем какво е казал. Той си сложи тениската на устата. Очевидно изглежда подозрителен, щом не искаше хората да видят какво е казал."