18 февруари 2026, 10:39 часа
Смолян обяви частично бедствено положение, села са без ток

Община Смолян обяви частично бедствено положение заради откъснати населени места вследствие на обилния снеговалеж и паднали дървета от силния вятър, съобщи зам.-кметът на Смолян инж. Мариана Цекова. Пет селища в областта са без ток в резултат от усложнената зимна обстановка. "Авариите са вследствие на снеговалежа през изминалата нощ и паднали дървета по електропреносната мрежа", каза за БНР зам.-областният управител Адриян Петров.

С прекъснато електрозахранване са девинските села Лясково и Брезе, Загражден в община Баните, смолянските Петково, Киселчово и местностите Хайдушки поляни, Чудните мостове и Теклен дол.

Заради снега, който на места е над 25 см, няма достъп до селата Мугла, Гела и Солища. По редица други общински пътища също има паднали дървета, които затрудняват придвижването.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни има паднали дървета в района на Проглед, пътя за Райковски ливади и за село Левочево.

От Областното пътно управление информират, че се ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по пътя Девин - Михалково и отсечката Батак - Доспат поради снеговалеж и снегопочистване.

Виолета Иванова
