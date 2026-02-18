9 жени срещу 9 мъже в "Hell's Kitchen": Шампиони, бунтари и мечтатели (СНИМКИ)

Осмият сезон на "Hell's Kitchen" започна с радост за едни и изненадващи първи номинации за други. Девет дами срещу девет мъже, осемнадесет различни съдби, характери и амбиции, събрани под един покрив, където всяка вечер е изпитание, а всяка чиния – въпрос на оцеляване. В новия сезон на кулинарното шоу кухнята отново се превръща в арена – не само на вкусове, но и на его, дисциплина, емоции и силна воля. Някои идват, за да докажат, че провалът е само трамплин. Други – че дисциплината от спорта калява не по-малко от горещия тиган. Трети носят самочувствие, което може да ги изстреля напред към титлата "Най-добър готвач".

Участниците

Събков събира в себе си множество различни личности, включително и образите на професионален готвач, бъдещ книгоиздател и рапър с роднински връзки в елита на българската естрада.​ Ще му бъде ли това достатъчно, за да се превърне в следващия голям победител в Hell’s Kitchen обаче?​

Още: След победата в "Като две капки вода": Виктор Тодоров разкри най-голямото си вдъхновение

Денисиньо е преминал през множество трудности и премеждия по целия свят, за да успее да запази усмивката и вярата си в доброто у хората.​ Той поема по нов път в Hell’s Kitchen, където да покаже, че в живота няма случайни неща и едно от тях е хубавата храна.​

Десислава носи риалити гените в кръвта си, с които смята да пребори всеки конкурент в Кухнята на Ада.​ Дали обаче в "Hell’s Kitchen" ще видим повече от нрава на баща ѝ Христо или спокойствието на майка ѝ Корнелия?​

Борбата, непримиримостта и силната вяра са част от характера и душата на Аля. Тя е хоби готвач с големи амбиции и още по-голямо сърце, който възнамерява да изненада всеки един, решил да я подценява в кухнята.​

Любителка на лъщящото, дрънкащото и екстравагантното, Gen-Z фурията Симона влиза в Кухнята на Ада като същинско торнадо от емоции и идеи.​ Панделка вместо бандана? Защо не! Любимка на шефа или кралица в Инстаграма - предстои да разберем. ​

Още: Четирима кулинарни експерти са съдиите в "Моята кухня е номер едно"

Определя се като пружина в кухнята, можеща да работи на няколко станции едновременно.​ Обича да работи с жени, но ще се нагоди ли Лападатов в отбор, пълен с първи петли?​

Той е бивш европейски шампион по културизъм и мечтае за титлата Мистър Олимпия.​ В "Hell’s Kitchen" обаче големите размери имат значение, само ако са поднесени под формата на мечти, старание и трудолюбие.​ Ще успее ли Марчин да се превърне в добрия гигант в Кухнята на Ада?​

В кулинарната олиппиада на "Hell’s Kitchen" влиза бивша професионална плувкиня, прекарала хиляди часове в гледане на готварски шоута и програми.​ Дали дисциплината и хоби уменията ѝ ще помогнат на Миглена да стане следващият златен медалист на шеф Ангелов?​

Готвенето за нея е страст, хоби и мисия, с която да запази българските традиции и да ги предава напред за поколенията.​ Как ли Татяна ще използва гастрономическите си умения в Кухнята на Ада занапред?​

Още: Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

След неуспеха си миналия сезон, Спирова се завръща в "Hell’s Kitchen" с още повече увереност, знания и готовност за покоряване на върхове.​ Като експерт по музика, футбол и кулинария, дали пък тя няма да се превърне в един от диригентите и главни мениджъри на своя отбор?​

В ролята си на експерт по месата и изискано приготвената поръчкова салата, Стефанов излиза на сцената на Кухнята на Ада за нов сблъсък с шеф Виктор Ангелов.​ Дали 10 години по-късно той ще успее да грабне победата за първи път?​

От Сърбия с любов! Той управлява екипи и минава през всички станции, за да стигне до Кухнята на Ада! Как ли ще се справи Милорад?

Маргарита се е учила на здрава работа от родителите си и е прекарвала безсънни нощи, за да може нейните деца да имат всичко това, което на нея ѝ е липсвало.​ Влиза в "Hell’s Kitchen" като боец и се надява да излезе като победител.​

Като бивш професионален боксьор, Симеон е прекарвал безброй часове срещу боксовата круша преди обед и с поширана круша вечер.​ Не се смята за смирен и няма намерение да крие самочувствието си пред абсолютно никого.​

Григореску се е занимавала с една от най-благородните професии - тази на медицинската сестра.​ Любовта я среща с България и с кулинарията, а стеснителността си смята да компенсира с много знания и умения в кухнята.​

Още: Зрителите са разочаровани от знаменитостите в Hell's Kitchen преди началото на сезона

Цветомир е уникален хибрид между романтичен сладкар и таксиметров шофьор. ​Учил е занаят при кулинарни специалисти, наградени със звезда Мишлен и мечтае да си отвори френска сладкарничка в България, която да налага модата на десертите, а не да ги следва.​

След дълги години в банковия сектор, Веселина решава да последва мечтата си и завършва елитно кулинарно училище в Дания, при това с отличие.​ В Кухнята на Ада влиза амбицирана да е сред лидерите на отбора си и да наложи свой собствен почерк както при ястията, така и при отборната игра.​

Йордан е специалист по транжиране както на месни продукти, така и на големи егота.​ Смята, че е винаги прав и няма да остави възможност на шеф Ангелов да го убеди в обратното.​ Дали точно тази тактика обаче ще се окаже печеливша?