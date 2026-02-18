Войната в Украйна:

9 жени срещу 9 мъже в "Hell's Kitchen": Шампиони, бунтари и мечтатели (СНИМКИ)

18 февруари 2026, 10:26 часа 0 коментара
9 жени срещу 9 мъже в "Hell's Kitchen": Шампиони, бунтари и мечтатели (СНИМКИ)

Осмият сезон на "Hell's Kitchen" започна с радост за едни и изненадващи първи номинации за други. Девет дами срещу девет мъже, осемнадесет различни съдби, характери и амбиции, събрани под един покрив, където всяка вечер е изпитание, а всяка чиния – въпрос на оцеляване. В новия сезон на кулинарното шоу кухнята отново се превръща в арена – не само на вкусове, но и на его, дисциплина, емоции и силна воля. Някои идват, за да докажат, че провалът е само трамплин. Други – че дисциплината от спорта калява не по-малко от горещия тиган. Трети носят самочувствие, което може да ги изстреля напред към титлата "Най-добър готвач". 

Участниците

Събков събира в себе си множество различни личности, включително и образите на професионален готвач, бъдещ книгоиздател и рапър с роднински връзки в елита на българската естрада.​ Ще му бъде ли това достатъчно, за да се превърне в следващия голям победител в Hell’s Kitchen обаче?​

Още: След победата в "Като две капки вода": Виктор Тодоров разкри най-голямото си вдъхновение

Денисиньо е преминал през множество трудности и премеждия по целия свят, за да успее да запази усмивката и вярата си в доброто у хората.​ Той поема по нов път в Hell’s Kitchen, където да покаже, че в живота няма случайни неща и едно от тях е хубавата храна.​

Десислава носи риалити гените в кръвта си, с които смята да пребори всеки конкурент в Кухнята на Ада.​ Дали обаче в "Hell’s Kitchen" ще видим повече от нрава на баща ѝ Христо или спокойствието на майка ѝ Корнелия?​

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Борбата, непримиримостта и силната вяра са част от характера и душата на Аля. Тя е хоби готвач с големи амбиции и още по-голямо сърце, който възнамерява да изненада всеки един, решил да я подценява в кухнята.​

Любителка на лъщящото, дрънкащото и екстравагантното, Gen-Z фурията Симона влиза в Кухнята на Ада като същинско торнадо от емоции и идеи.​ Панделка вместо бандана? Защо не! Любимка на шефа или кралица в Инстаграма - предстои да разберем. ​

Още: Четирима кулинарни експерти са съдиите в "Моята кухня е номер едно"

Определя се като пружина в кухнята, можеща да работи на няколко станции едновременно.​ Обича да работи с жени, но ще се нагоди ли Лападатов в отбор, пълен с първи петли?​

Той е бивш европейски шампион по културизъм и мечтае за титлата Мистър Олимпия.​ В "Hell’s Kitchen" обаче големите размери имат значение, само ако са поднесени под формата на мечти, старание и трудолюбие.​ Ще успее ли Марчин да се превърне в добрия гигант в Кухнята на Ада?​

В кулинарната олиппиада на "Hell’s Kitchen" влиза бивша професионална плувкиня, прекарала хиляди часове в гледане на готварски шоута и програми.​ Дали дисциплината и хоби уменията ѝ ще помогнат на Миглена да стане следващият златен медалист на шеф Ангелов?​

Готвенето за нея е страст, хоби и мисия, с която да запази българските традиции и да ги предава напред за поколенията.​ Как ли Татяна ще използва гастрономическите си умения в Кухнята на Ада занапред?​

Още: Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

След неуспеха си миналия сезон, Спирова се завръща в "Hell’s Kitchen" с още повече увереност, знания и готовност за покоряване на върхове.​ Като експерт по музика, футбол и кулинария, дали пък тя няма да се превърне в един от диригентите и главни мениджъри на своя отбор?​

В ролята си на експерт по месата и изискано приготвената поръчкова салата, Стефанов излиза на сцената на Кухнята на Ада за нов сблъсък с шеф Виктор Ангелов.​ Дали 10 години по-късно той ще успее да грабне победата за първи път?​

От Сърбия с любов! Той управлява екипи и минава през всички станции, за да стигне до Кухнята на Ада! Как ли ще се справи Милорад?

Маргарита се е учила на здрава работа от родителите си и е прекарвала безсънни нощи, за да може нейните деца да имат всичко това, което на нея ѝ е липсвало.​ Влиза в "Hell’s Kitchen" като боец и се надява да излезе като победител.​

Като бивш професионален боксьор, Симеон е прекарвал безброй часове срещу боксовата круша преди обед и с поширана круша вечер.​ Не се смята за смирен и няма намерение да крие самочувствието си пред абсолютно никого.​

Григореску се е занимавала с една от най-благородните професии - тази на медицинската сестра.​ Любовта я среща с България и с кулинарията, а стеснителността си смята да компенсира с много знания и умения в кухнята.​

Още: Зрителите са разочаровани от знаменитостите в Hell's Kitchen преди началото на сезона

Цветомир е уникален хибрид между романтичен сладкар и таксиметров шофьор. ​Учил е занаят при кулинарни специалисти, наградени със звезда Мишлен и мечтае да си отвори френска сладкарничка в България, която да налага модата на десертите, а не да ги следва.​

След дълги години в банковия сектор, Веселина решава да последва мечтата си и завършва елитно кулинарно училище в Дания, при това с отличие.​ В Кухнята на Ада влиза амбицирана да е сред лидерите на отбора си и да наложи свой собствен почерк както при ястията, така и при отборната игра.​

Йордан е специалист по транжиране както на месни продукти, така и на големи егота.​ Смята, че е винаги прав и няма да остави възможност на шеф Ангелов да го убеди в обратното.​ Дали точно тази тактика обаче ще се окаже печеливша?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
ТВ предавания Hells Kitchen
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес