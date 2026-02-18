И Германия обяви ще работи ли за ядрено оръжие

Само преди ден полският президент Карол Навроцки обяви, че Полша трябва да има своя собствена програма за ядрени оръжия заради руската заплаха. Темата е актуална и сега и Германия я коментира, обявявайки своите планове.

За разлика от Варшава обаче, Берлин няма намерение да се присъединява към ядрените сили.

Германският канцлер Фридрих Мерц изключи придобиването на ядрени оръжия от Германия на фона на дебата за европейска ядрена възпираща сила, информира ДПА.

"Не искам Германия да мисли за придобиването на собствено независимо ядрено въоръжение", заяви Мерц в епизод на политическия подкаст "Смяна на властта", който ще бъде излъчен днес.

Канцлерът се позова на съществуващите договори, в които Германия се ангажира да се въздържа от придобиване на ядрени оръжия, включително Споразумението "Две плюс четири", което проправи пътя за обединението на Германия през 1990 г., и Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Германия е склонна да помага на други ядрени сили

И макар, че позицията на Германия е отрицателна, Мерц заяви, че може да си представи да предостави германски военни самолети за евентуално разполагане на френски или британски ядрени оръжия.

Германски изтребители "Торнадо" вече са разположени във военновъздушната база "Бухел" в Западна Германия за потенциално разполагане на американски ядрени оръжия. "Теоретично би било възможно това да се приложи и за британски и френски ядрени оръжия", заяви Мерц.

Мерц заяви на конференцията по сигурността в Мюнхен миналата седмица, че води преговори с френския президент Еманюел Макрон за съвместна европейска рамка за възпиране, предаде БТА.

Президентът на Франция предложи такива дискусии на Германия и други партньори от ЕС през 2020 г. по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Предложението на Макрон получи малка подкрепа от тогавашния канцлер Ангела Меркел и нейния приемник Олаф Шолц. След това обаче Мерц прие предложението.

Ядреното възпиране на НАТО в момента се основава предимно на ядрените оръжия на САЩ, от които около 100 остават разположени в Европа, включително и в "Бухел".

