Няма да ни се изпарят парите: Бивш министър на Борисов обясни ползите от еврото

Еврозоната не е магическа пръчка и еврото не е панацеята, която ще ни спаси от рисковете и предизвикателствата. Еврото е стратегически избор и възможност икономиката ни да расте, да привлича инвестиции, да се увеличават доходите и да се повиши качеството на живот. Това заяви пред БНТ вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка в периода 2019-2023 г. и бивш регионален министър Лиляна Павлова.

Ще усетим ли ползите от еврото?

Тя призова държавата да не се отпуска, а да бъде мобилизирана, ако иска да усети ползите, повишаването на стандарта и ръстът на икономиката от приемането на еврото.

Според Павлова кампанията за приемането на еврото, като че ли се позабави за сметка на заиграването за сметка на страховете на хората. Тя смята, че обществото е разбрало, че нищо страшно няма да се случи - смяната на валута няма да застраши нито спестяванията, нито доходите на хората ще се изпарят.

"Цените се увеличават с или без еврото. Нека не се оправдаваме с еврото", призова Лиляна Павлова. И настоя държавата да си е в обувките, да има строг контрол на регулаторните органи, за да не допуснат нелоялни търговски практики от търговците. Павлова вярва и се надява, че след приемането на еврото, хората постепенно ще свикнат, въпреки насаждането на страхове.

"Може би януари месец ще е малко по-трудно и хората ще разберат, че нищо страшно не се е случило. Най-важният регулатор освен контролът, е конкуренцията и пазарът", посочи още Лиляна Павлова. Тя призова още да има фискална дисциплина в Бюджет 2026 и да няма оправдания с еврото.

