Войната в Украйна:

Нов завой в курса на еврото спрямо долара

27 август 2025, 09:27 часа 349 прочитания 0 коментара
Нов завой в курса на еврото спрямо долара

Курсът на еврото се понижи спрямо долара след леко повишение вчера и отново е много близо до границата от 1,16 към американската валута. Преди това европейската валута имаше стабилен курс в рамките на две седмици, като се задържаше близо до нивото от 1,17 към долара. А през месец юли еврото дори достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1621 долара или под курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 27 август /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1656 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от началото на месеца

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1766 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес