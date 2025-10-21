НСИ с нови данни за бюджетния дефицит

Войната в Украйна:

През 2024 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от 6,24 млрд. лв. или 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), по окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

През 2023 г. секторът отчете бюджетен дефицит от 3,709 млрд. лева, което бе 2 на сто от БВП, също по окончателни данни на НСИ, сочи справка в националната статистика.

През 2024 г. дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 5,32 млрд. лв. или 2,6 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал дефицит от 849 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е с дефицит от 71 млн. лева.

Дългът на България за 2024 г. е в размер на 48,851 млрд. лв. или 23,8 на сто от БВП, докато за 2023 г. той беше 42,389 млрд. лв. или 22,9 на сто от БВП, сочи справка в НСИ.

