Обрат с курса на еврото след влизането на България в еврозоната

06 януари 2026, 09:27 часа 472 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат тази сутрин, като европейската валута отново се повиши над нивото от 1,17 към американската, след резкия спад вчера. Промяната в курса на еврото от понеделник се дължеше най-вече на засилването на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. От 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,17381 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1664 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 10 декември, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
