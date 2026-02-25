Гюров за вътрешния министър: Беше задействана операция по сплашване. Това няма да ни спре

"Днес заседанието може да продължи без вътрешния министър - не защото ще изчезне, не защото ще скъса менискус, а защото срещу него беше задействана операция по сплашване. Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява - появяват се сценаристи, сигнали, прокурори. Това няма да ни спре". С тези думи служебният премиер Андрей Гюров откри заседанието на правителството в сряда. Причината - започналите прокурорски проверки по адрес на вътрешния министър Емил Дечев за оказван евентуален институционален натиск.

"Служебното правителство няма да се огъне, връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие", каза още Гюров.

Той подчерта, че още днес ще изпратят на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР. "Още утре ще поканим всички нови областни управители, за да започнем подготовката на изборите. И да, те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята ни. Вярвам, че ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", обясни още Гюров.

Ревизия заради скандална обществена поръчка

Гюров даде заявка и за начало на мащабна ревизия на обществените поръчки, заварени до момента, а причината:

"Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук - от него очаквам не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30€, които в аптеките се продават по 3€. Ако това е истина, ясно е защо ни атакуват още от първия ден. Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за обществени поръчки с парите за болни деца. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър", каза още служебният премиер.

В заседанието на правителството е заложена именно точка с приемане на параметрите на удължителния закон за бюджета. Финансовият министър Георги Клисурски обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор. Думите на премиера Гюров са по повод изявление на самия Клисурски, който сигнализира за десетократна надценка в обществената поръчка на Министерство на здравеопазването за ранна диагностика на два вида рак.

