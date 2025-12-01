Омбудсманът: По-важно е да има широко обществено обсъждане за бюджета

Омбудсманът на България Велислава Делчева коментира в предаването „Още от деня“ актуалната ситуация около протестите и предложения проектобюджет за следващата година. Омбудсманът подчерта, че по-важно от конкретните протести е широко обществено обсъждане на държавния бюджет, особено с оглед на хората в уязвимо положение.

„Този протест започна с инициатива на политически партии, в този смисъл не бих искала да коментирам конкретно протеста. За мен като омбудсман е по-важно да има широко обществено обсъждане какво предлага правителството като бюджет за следващата година. Това е от изключително важност за всички, най-вече за хората в уязвимо положение“, заяви Делчева.

