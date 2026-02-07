Лудогорец прави 3 промени за Европа: титуляр остана без картотека

Лудогорец приключи основната фаза на Лига Европа на 22-рото място, което дава право на българския шампион да участва в плейофния кръг. Там жребият отреди на „орлите“ да срещнат унгарския Ференцварош. Щабът на разградчани има право да направи 3 промени в състава си за евротурнира между основната фаза и елиминациите. Лудогорец включи двете си нови попълнения Руан Круз и Винисиус Ногейра, както и нападателя Квадво Дуа.

От сметките за Лудогорец отпадат Ерик Биле, Матеус Машадо и Агибу Камара

Дуа пропусна основната фаза заради контузия, но вече е на линия за „орлите“ и е картотекиран за мачовете в Лига Европа. От състава на разградчани отпадат други двама нападатели – Ерик Биле и Матеус Машадо, както и трайно контузения Агибу Камара, който беше включен за първите 8 мача. Но ограничението от само 3 промени се оказа фатално за един от титулярите на Лудогорец.

Едвин Куртулуш остава без картотека

Защитникът Едвин Куртулуш, който изигра 90 минути при победата над Левски в мача за Суперкупата на България, ще остане извън състава за елиминациите в Европа. Той беше включен в този за основната фаза, но впоследствие беше заменен от Иден Нахмиас заради контузия. Израелецът не записа нито една минута, но ще остане на разположение на Пер-Мариас Хьогмо за сметка на Куртулуш. Явно от Лудогорец са сметнали, че промените в предни позиции са по-наложителни от тези в защита.

